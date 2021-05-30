明起傳統市場防疫升級 楠梓公有市場將採限制出入口

國內疫情升溫，高雄市政府擔憂傳統市場成為高風險傳染區，便祭出市場採買相關防疫措施，將於明起加強稽查，若無法落實就必須暫停營業；楠梓公有市場自治會今天上午針對攤商進行宣導，預計下午休市，將封閉部分市場出口，以利民眾採買分流。

傳統市場屬高風險傳染區域，市府擔憂成為防疫破口，於昨天宣布，市場採買相關防疫措施，並要求市場民眾必須分流採買、戴口罩、實聯制，且一次購足減少接觸，將於明起加強稽查，若無法落實就必須暫停營業。

有鑑於市場防疫升級，楠梓公有市場自治會今天上午也針對攤商進行宣導稽查，同時協助攤商申請、印製簡訊實聯制QRCODE，便於放置在攤位上，同時研擬如何封鎖市場多個出入口，以利配合市府規範。

市場攤商表示，雖然疫情已經讓生意受影響，但為了維持生計必須持續營業也只能配合政府的規範；前往採買林姓婦人則說，許多人習慣到市場購買食材與民生用品，若市場無法落實訪疫遭關閉，恐怕會對更多人生活造成影響。

楠梓公有市場自治會幹事楊美凰表示，考量市場防疫規範升級，恐衝擊攤商生意，便詢問市場攤商與外送業者合作提升銷路的意願，但加入的攤商並不多。

楊美凰說，市場攤商多半販賣生鮮肉類或蔬果，民眾前往市場偏好親自挑選，若改外送，可能會衍生很多爭議，攤商也擔心，果品外送時，可能會碰撞損壞，讓消費者留下壞印象。