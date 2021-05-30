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街友群聚引發不安 高市與三旅館簽約短期安置140人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
社會局社工關懷街友，勸導街友在疫情緊張時期入住街友服務中心接受短期安置。圖／社會局提供
社會局社工關懷街友，勸導街友在疫情緊張時期入住街友服務中心接受短期安置。圖／社會局提供

隨著疫情升溫，遊蕩各地的街友常承受外界異樣眼光，考量部分街友不喜歡在街友服務中心生活受約束，高市社會局啟動合約旅館進行短期安置至6月14日。社會局表示，共規畫三處可容納140人的住宿旅館，目前已有42名街友進住，包含街友收容中心在內，全市約四分之一街友入住固定處所。

北部發生youtuber用水球攻擊未戴口罩街友事件，鳳山大東公園也被民眾檢舉街友群聚不戴口罩，擔心居無定所街友成為防疫破口。

高市設置兩處街友中心，可安置86人。社會局指出，近日社工實地查訪，許多公共場域關閉，部分街友經常出沒的熱點只剩零星幾位；防疫期間，街友要承受外界過異樣眼光與驅趕。街友「阿真」無奈說，很多人看到他像看到病毒一樣，一般民眾不會靠近，大家都離得遠遠的。

副局長葉玉如指出，全市造冊的街友人數395人，兩處街友服務中心入住人數50人，仍有收容空間，不過街友中心有一定管理制度，不愛拘束的街友意願不高，此次疫情，比照以往寒流或酷熱天氣時啟動「合約旅館短期安置」機制，提高街友入住意願，至今已有42人入住，預計會安置至6月14日止，視三級警戒情況而定。

葉玉如說，街友住在旅館跟一般旅客沒兩樣，白天可以外出打零工、晚上回住處休息，三處地點均有考量街友生活與工作便利性。

高市社會局安排街友入住合約旅館，生活比較沒有約束。記者徐白櫻／翻攝
高市社會局安排街友入住合約旅館，生活比較沒有約束。記者徐白櫻／翻攝

街友 疫情 高雄市

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