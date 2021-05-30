大雨大雨一直下！ 高市加強巡檢清通道路側溝洩排水孔

高雄市強降雨，環保局各區清潔隊在疫情期間除每天持續進行消毒作業，還要顧及天然災害的整備工作，今天又加派214人進行全市3221處道路側溝洩排水孔的巡檢及雜物清除，降雨時保持水流順暢才不會淹水。

依據氣象局預報，因滯留鋒面影響，未來幾天易有短時強降雨較為劇烈的天氣現象。環保局環境衛生科長陳偉德表示，因氣候變遷，強降雨發生的頻率及強度也隨之增加，平日就超前部署，要求各區清潔隊進行道路側溝的巡檢及清疏工作。今年1月至5月29日，完成側溝清疏長度1088公里，清疏量8635公噸。

汛期期間，環保局會隨時監控氣象資訊，一旦發布颱風或豪大雨特報或遇發生積水情形時，將機動派員巡檢易淹水路段及低窪地區水溝及洩水孔，疏通洩水孔及清除溝蓋上樹葉、雜物，以利大雨宣洩，防止強降雨造成道路積水。