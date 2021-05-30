高雄防疫計程車日薪提高至5千 司機報名詢問度高

高雄原有防疫計程車24輛，將再招募50輛，司機日薪也從3500元提高為5000元，業者說，現在計程車一天跑不到幾百元，高薪將吸引不少人報名。交通局說，司機詢問度高，預計周一將陸續湧入報名申請，錄取後也會盡快安排施打疫苗。

交通局表示，高雄市目前有24輛防疫計程車，另還有11輛備用防疫計程車，目前仍足夠使用，但以備不時之需，市府預計要再招募50輛，28日對外發布招募訊息，也請車隊協助招募，預計報名一周，明天上班日將陸續有報名資料進來。

交通局表示，防疫計程車此前已於去年和今年初各招募1次，去年計程車生意受疫情衝擊下滑，報名司機多達3、40人；但今年初疫情未爆發，僅約20人報名。

不過這次衝擊生意更劇，交通局說，28日招募消息發布後，詢問度很高，已接到不少司機主動詢問，預估報名意願高，明周一上班日將陸續收取報名文件。

交通局說，防疫計程車將專車載送居家隔離者，不能接其他客人，需24小時輪班，但1天工作總時數8小時，1周休1天，日薪從3500元提升至5000元；而過去一天3500元時，平均每月可賺9萬到10萬元。

交通局表示，目前已上線服務的司機均有打疫苗，之後錄取的司機也會盡快安排施打。司機上線服務前也會做清潔消毒等基本訓練，每載客一次就要清消一次，衛生局也都有提供防護衣、口罩等防疫物資，截至目前無司機身體出現異狀。

高雄市計程車客運公會理事長甘光華說，在生意慘澹之際，防疫計程車也是一個賺錢管道，且現在計程車一天跑不到幾百元，日薪5000元很有誘因，會有不少司機願加入。另他並盼其他計程車司機也能公費打疫苗，確保司機和乘客安全。