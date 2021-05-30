救災涉賠償或訴訟 陳其邁：不會讓消防同仁自行負擔
消防人員救災任務分秒必爭，緊急時刻破門等救災過程，事後可能引來民眾求償或訴訟，增加消防工作壓力。高雄市長陳其邁說，一定全力支持第一線消防同仁依法執行各項救災救護作為，不會讓同仁自行負擔賠償，不會讓消防員孤單。
對每年因公賠償預算，高雄市消防局說，因對補償、賠償名詞定義認知不同，造成訊息差異，深入確認後，確定預算不是零，110年編列8.6萬元，不足部分由消防局其他業務費支應，市府也有編列相關準備金。
消防員工作權益促進協會秘書長朱智宇說，消防員工作壓力包括工時長、第一線人力吃緊、裝備不足等，若因公涉及賠償、訴訟等，勢必讓消防員身心壓力加劇，每個縣市財政狀況不一，六都、非六都資源也有差異，中央應協助解決這問題，照顧警察健康權等工作權益，別讓消防員面臨差別待遇，在窮縣市有矮一截感受。
高雄市議員黃紹庭說，消防員站在守護市民安全第一線，市府團隊理當是消防員後盾，同理消防員工作壓力，地方財政拮据不能成為藉口，既然中央、地方都是民進黨執政，更沒理由爭取不到中央奧援，當消防員的靠山，不能只是嘴巴說說，請市長要拿出具體行動。
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