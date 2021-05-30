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明起市場防疫升級 橋頭區公所周末率隊加強宣導
國內疫情升溫，高雄市政府擔憂傳統市場成為高風險傳染區，便祭出市場採買相關防疫措施，將於明起加強稽查，若無法落實就必須暫停營業；橋頭區公所區長邱金寶今天上午率隊前往轄內4處市場進行宣導，同時協助攤商落實實聯制；邱強調，防疫無假期，生命比生意重要，也呼籲攤商必落實防疫規定。
傳統市場屬高風險傳染區域，市府擔憂成為防疫破口，於昨天宣布，市場採買相關防疫措施，並要求市場民眾必須分流採買、戴口罩、實聯制，且一次購足減少接觸，將於明起加強稽查，若無法落實就必須暫停營業。
有鑑於此，橋頭區公所區長邱金寶今天上午9時許，率隊前往九甲圍義山宮、仕和帝仙宮、五里林陸成3處民營攤，以及橋頭第一公有市場商市場宣導相關市場防疫措施。
關於市場宣導情形，邱金寶說，攤商與民眾皆有配戴口罩，無任何違規情形，多數攤商皆已建立簡訊實聯制QRCODE，未建立者，則改以紙本登記，同時也協助未申請實聯制的攤商完成申請。
邱金寶強調，防疫無假期，生命比生意重要，若市場成為防疫破口，不僅危及生命，更無法做生意，也再次呼籲攤商必落實防疫規定。
區公所表示，國內疫情升溫，每當防疫規定升級，就會前往轄內市場等易聚集場所進行稽查，從本月15日至今，已經進行7次稽查宣導，除了市場之外，也要求公寓大廈避免接觸傳染，皆需在一樓設置外送、物流集中收取處。
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