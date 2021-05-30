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高雄水情好轉 回供5萬噸水給台南

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
近日降雨，高屏堰取水量提升。圖／高雄市水利局提供
近日降雨，高屏堰取水量提升。圖／高雄市水利局提供

近日降雨，高雄水情燈號好轉，從減量供水的橙燈轉為減壓供水的黃燈，水利局表示，高雄民生及產業用水約130萬噸供應無虞，近日甚至開始供水台南，前天和昨天各供應3萬及5萬噸水。永安、鹽埕因低窪，雨勢較大時抽水站也已啟抽。

高雄市民生及產業用水需約130萬噸左右，除了鳳山水庫供應產業用水約23萬噸左右，民生用水目前主要由高屏堰、7座伏流水井等供應，高屏堰和伏流水各可供應60萬噸以上，高屏堰更一度日取水從30萬噸升至80萬噸，已供水無虞。

此前中央和市府共鑿62口抗旱水井也已停止取水，鳳山水庫也不再供應民生用水。另由於南化水庫水位仍低，水利局表示，高雄也開始透過自來水管網送水給台南，前天供應約3萬噸，昨天供應約5萬噸。

由於永安、鹽埕區部分區域較低窪，且昨永安雨勢較大、時雨量約30毫米，永安抽水站昨已啟抽，鹽埕抽水站也有預排洪。

雖然連日降雨，但均為間歇性降雨，並無淹水情形傳出。水利局和環保局今也加強攔汙設備、洩水孔清理，避免雜物阻塞，影響排水。

南化水庫 抗旱

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