市場外攤商人潮群聚 高市府將推整路或攤位實聯制
傳統市場人流聚集容易成為防疫缺口，高雄市長陳其邁宣布今天是最後一天宣導期，若無法落實防疫規定將要求暫停營業。今早經發局長廖泰翔率員視察三民區陽明早市，對於管理單位僅留一處主要出入口的控管作法認同，他表示，市場外不易控管的流動攤商，未來將採取整路或各攤實聯方式，逐步落實防疫。
疫情影響，民眾在家做菜機率高，許多人趁著假日外出大採買。高雄今早雖然下雨，傳統市場仍有不少買菜人潮，一名家庭主婦說，以往周周外出採買，現在改兩周一次，有些生鮮蔬果在傳統市場買比連鎖超市新鮮，其餘物品在住家樓下連鎖超市採買。
市場染疫風險提升，進入市場要實聯制與量體溫，但市場外的攤商沒有這樣做，常聚集購買人潮。今早經發局長廖泰翔視察三民區陽明早市，市場原本四周都有出入口，但為防疫管理，管理單位將市場四周拉起封鎖線，僅留一處主要出入口，人力比以往吃重。
廖泰翔說，高雄市所有公有市場均完成實聯制設備，現在擔心市場圍籬會有民眾跨越，希望民眾一起配合；有關市場外攤商管理問題，經發局思考是否要用整路實聯或各攤實聯，第一步先管理容易管理的市場，再往外擴大管理層面。
高雄市長陳其邁昨在防疫會議會後記者會宣布，要求市場採買民眾分流、配戴口罩、落實實聯制，一次購足減少接觸，明天起針對市場加強稽查，無法落實者會要求暫停營業。
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