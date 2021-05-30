這群人假日一定出門有原因 潘孟安：鄉親自發性消毒部隊

屏東縣在本土新冠肺炎確診案例累計27例，縣長潘孟安呼籲大家齊心防疫，堅守在家。潘孟安在臉書分享，有一群人假日一定要出門的原因，這群人義無反顧走出家門，原來是鄉親自發性成立消毒部隊，即便是假日也依然投入消毒戰場，守護自己村莊。

潘孟安說，鄉親自發性成立消毒部隊，他們來自百工百業，有些因疫情自主停業，卻仍然熱心準備設備，討論路線後就分組出動，和環保局加上各鄉鎮市公所組成的消毒大隊，分頭並肩作戰，全面消毒村莊。

潘孟安說，疫情讓人看見台灣團結的溫情，不只有防疫團隊在第一線奮勇前行，還有民間暖心助力，用盡全力將病毒阻絕家園外。

潘孟安說，最在地的鄉親，最了解庄內或部落大街小巷的角落，加上村里長的協力，頂著雨要下不下的悶熱，在讓人難受的天氣，大步走在瀰漫的煙霧裡，完成守護家園的任務。

「這是我們應該做，沒有人能置身事外，不會因為疫情自掃門前雪，站出來正面迎戰。」潘孟安說，他們身在不同鄉鎮，異口同聲道出屏東人的正能量。

潘孟安說，如果看到這群自願消毒大隊的身影，請隔著家門，為他們打氣。