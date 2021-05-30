還想玩？屏東秘境龍穴瀑布遊客戲水 鄉長喝斥「回去」

假日請不要出門！屏東縣來義鄉公所昨下午會同警方到部落巡查，發現來義鄉大後部落往泰武鄉佳興部落瓦魯斯溪上游、龍穴瀑布戲水，還有遊客在泰義大橋下烤肉，來義鄉長莊景星當場喝斥「回去」，遊客隨即離去，請大家不要以身試法，心存僥倖。

來義鄉長莊景星無奈說，縣長潘孟安強力說假日不要出門了，原民會也勸導非必要不要進入部落「怎麼還是有一群人來部落遊玩戲水！」每天都會巡查個部落，公所主管排班駐守防疫、公所人員假日廣播宣導，族人忍住不家聚不移動，社群網站提醒，部落醫療量能不足勿入部落，醫護人員們疲於奔命辛苦對抗越來越多的案例。

莊景星說，但仍有人罔顧政府規定，只顧自己享樂，完全漠視。公所和警察單位沒有勸導直接開罰單，大家不要以身試法，心理也不要存有僥倖。

莊景星說，昨下午發現，仍有零星遊客在瓦魯斯溪沿岸戲水、龍穴瀑布、泰義大橋下方在烤肉，當場喝斥「回去」，遊客勸導後隨即離去。

鄉公所指出，公所先前針對沒有帶口罩遊客開出舉發單，也請遊客非必要不要再到部落，暫時不要上山，也請愛來山上的年輕人們，管住玩樂的心情，宅在家玩電動，煮飯菜、讀書、玩音樂、視訊都可以，不要到山上。