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大雨來 高屏堰川流量增、抗旱水井暫不出水

中央社 / 高雄30日電
高屏堰川流量近日持續上升，已足夠供應高雄民生用水。 資料照／高雄市水利局提供
高屏堰川流量近日持續上升，已足夠供應高雄民生用水。 資料照／高雄市水利局提供

高雄市永安區今天清晨降下大雨，累積24小時雨量近100毫米。自來水公司七區管理處指出，高屏溪攔河堰川流量增加已暫停抗旱水井出水，調度伏流水等可供每天約140萬噸用水。

連日的降雨，加上高雄市爭取分流濁口溪等用水，已讓高屏溪攔河堰的川流量增加不少；高雄市原本是減量供水的水情橙燈轉為減壓供水的黃燈；今天高屏溪攔河堰的川流量是每秒5.8立方公尺，前一天在高屏堰的取水量約67萬噸。

遭逢半世紀以來的乾旱，高市府攜手水利署開鑿32口抗旱水井，預計每天可增加約9.6萬噸用水；不過近來高雄水情略有好轉，台水七區管理處長武經文今天告訴中央社記者，預計鋒面會帶來一波雨勢，所以台水公司靈活調度用水，增加高屏堰取水量再併同伏流水及既有地下水井等供工業及民生使用，可達到每天約140萬噸。

他說，抗旱水井暫時不出水，待用水不足或是川流量濁度增加時再調度使用。

面對滯留鋒面可能帶來致災大雨，市府水利局不敢掉以輕心，近日已完成低窪地區防災抽水機預置；6英吋以上的中、大型移動式抽水機134台已經預布125台，包含新增仁武區永宏巷、鳥松區東豐巷及還在施工中的五甲尾滯洪池一帶，超前部署以減少低窪地區的積淹水。

抗旱 高屏溪 高雄市

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