屏東農再社區疫情衝擊 社區產品電子型錄在家也能買

受疫情衝擊，屏東農再社區推出社區深度小旅行、展售相關活動都暫停，讓民眾在家中選購農村再生社區產品，屏東縣府城鄉發展處農再社區辦公室推出「農再好物・盡在屏東」電子型錄，只要打通電話，就可以完成商品訂購、宅配服務，在家中也能選購屏東農村再生社區好物。

屏東縣政府繼年初推出全台第一個以農再社區產品為主的型錄「農再好物・盡在屏東」，在這波防疫期間，也以電子型錄，讓民眾不出門，在線上選物，減少外出群聚。

屏東縣長潘孟安說，過去常聽到很多人說，不知道哪裡可以買到這些農再社區的產品，「農再好物・盡在屏東」電子型錄線上選購。每項農再好物，都是屏東農再社區專注且用心的產品，通過產品檢驗把關，民眾可以安心選購，自用、送禮兩相宜，更可以透過型錄認識每個農村再生社區的產業特色與魅力。

屏東縣枋寮鄉新龍社區發展協會，去年推出漁村小旅行，讓更多人認識漁村特色，以往一個月營業額約有20多萬元，疫情衝擊，如今幾乎營業額僅剩1、2萬元。

「農再好物・盡在屏東」電子型錄收錄18個農村再生社區、約50款社區產品，以產品特色區分為「美妝好物」、「鮮食好物」兩大類別。「鮮食好物」類，如九如鄉洽興社區豆瓜聯萌蔬菜脆片、九如鄉過田社區檸檬醋禮盒、內埔鄉東片寶石村水果禮盒、果乾禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、牡丹鄉高士社區甜蜜蜜禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒，與屏東市前進社區前進GO～禮盒等7款。

「美妝好物」類，包括萬巒鄉成德社區香檬輕盈禮盒、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒等3款。