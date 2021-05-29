金門醫院醫護憂宿舍恐成防疫破口 議員促另闢防疫宿舍

國內新冠肺炎疫情延燒，各縣市的醫護人力都相當吃緊，不少人開始關注醫療人力與量能的問題。金門縣議員王秀玉表示，接獲金門醫院基層醫護反映，醫院的住宿長期都未能改善，近期醫院要求他們從原本住宿的衛生所大樓搬遷回到太湖樓居住，醫護擔憂因住宿太密集，恐成防疫破口，許多人萌生去意。

王秀玉表示，此案緣於金門醫院原在衛生所山外舊址5、6樓承租宿舍讓醫護休息，但因房東縣衛生局要擴張，新址辦公室不夠用，希望收回使用。金門醫院因此要求醫護人員遷移到舊院區改建的太湖樓居住，但太湖樓原本住的員工就多，再加上這些外部搬回來的人員，居住恐太過密集，失去分組上班的意義，且增加互相傳染的風險。

王秀玉表示，基層人員跟她反映，金門醫院可能在今年10月就要請他們搬離現址宿舍至太湖樓，讓一線的基層醫護很不安，希望等疫情緩解再來處理宿舍問題。據她了解；不少基層醫護因為「房事」問題，打算期滿返回台灣，憂心可能衍生金門醫事人員出走問題。

王秀玉說，曾要求縣府規畫金門醫護社區，或衞生局就近租用附近飯店來提升醫師的留任率，但都沒下文，現階段僅能要求，醫院在疫情下是否能先租防疫宿舍，或補貼醫護人員房租，讓他們放心工作。

對此，金門醫院回應，宿舍的修繕工程會照常發包施工；工程完成後，何時搬遷會開會適情況(疫情)決定；在還沒完成搬遷前，會跟衛生局再多租賃宿舍給醫護人員繼續使用。