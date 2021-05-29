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高雄旗山確診者自行公布足跡 稱「病毒到我這裡就好」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，足跡公布涉及專業判斷。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁表示，足跡公布涉及專業判斷。記者王昭月／翻攝

高雄旗山5 月27日出現首例確診個案6364，衛生局只公布他在一家水果行的足跡，陳姓男子自認不妥，自行在臉書完整公開自己16處足跡，並寫說「病毒到我這邊為止」，不過他的作法也引發疑慮，高雄市長陳其邁今午在防疫會議表示，疫調足跡公布與否涉及專業性，但他也感謝這名確診者願意提供更多資料，支持疫調。

新冠肺炎確診者，到底能不能自行公布足跡？高雄旗山案6364因怕衛生局公布足跡太少，無法防範病毒散播，因此在臉書巨細靡遺公開自己的16處足跡，包括小吃、咖啡及餐廳等店家，但也強調全程都戴口罩、停留不到10分鐘。他公布足跡是不要讓病毒再散播出去，「最在乎的當地鄉親安危，希望病毒到我這邊為止就好。」

陳其邁被問及此案說，如果比照個案公布所有足跡，那只要公布電子足跡就可以了，但疫調涉及專業評估、也需考量暴露風險。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則說，足跡的發布考量到確診者停留時間的長短、有無戴口罩、有無密切接觸者，否則逕行公布足跡，會引起不必要的恐慌。

潘說，旗山這例確診案選擇公布水果行，因是熱門足跡，其他地點風險則不那麼高，「疫調熱點足跡公布在於風險揭露，是基於專業判斷，若所有足跡都公布，很容易造成民眾誤解，甚至恐慌。」

旗山陳姓確診男子怕衛生局公布的足跡不周全，自行在臉書公開去過的16處地點。圖／翻攝自陳男臉書
旗山陳姓確診男子怕衛生局公布的足跡不周全，自行在臉書公開去過的16處地點。圖／翻攝自陳男臉書

新冠肺炎 COVID-19

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