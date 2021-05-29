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市府推「高雄好家載」 計程車司機：補助85元不划算

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
疫情期間，投入外送的人數明顯增間。記者陳弘逸／攝影
疫情期間，投入外送的人數明顯增間。記者陳弘逸／攝影

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，高雄市於22日起全面禁止內用，百業受衝擊，高雄市政府為打造防疫互助經濟，推出「高雄好家載」專案，供計程車業者加入送餐，1.5公里路程內補助85元。對此，有計程車司機說，跑外送用機車比汽車，根本不划算；有司機則認為，如果都沒生意，不無小補。

國內疫情升溫，因應防疫，高雄市於22日起全面禁止內用，店家業績平均下滑近5成，計程車也是下滑8成左右；市府為打造防疫互助經濟，推出「高雄好家載防疫互助經濟」，將整合一卡通公司、餐飲業者、小黃司機推出「高雄好家載」專案。

該專案將於下周起上路，讓全高市至少有1000家餐飲業者、5000千輛計程車業者加入平台，線上點餐滿499元，1.5公里路程內運費由政府補助85元車資。

此專案一出，引發討論，張姓計程車司機認為，計程車的營運須顧慮油耗與車損，或被開罰的風險，且1.5公里85元的基本里程補助，若超過如何補助，又能補助多少，都是考量加入宅配送餐的原因。

張姓計程車司機還說，目前從事外送業人口很多，且機車便利性高，油耗低，換成計程車恐怕沒賺還倒貼；取餐時，也要顧慮車好不好停，店家是否能準時出餐，諸多因素，都會影響司機送餐意願。

反之，有部分司機認為，與其在計程車載客停等區等，在沒有乘客搭乘的情況下，投入宅配送餐，也能加減補貼生活費，不無小補。

林姓外送員說，疫情期間，投入外送的人數明顯增間，但並不擔心計程車投入宅配送餐會影響生意，即使汽車載運量大，但也未必划算，畢竟機車送餐優勢較大，且近期民眾較外送的需求也大。

計程車司機認為，計程車的營運須顧慮油耗與車損，或被開罰的風險，且1.5公里85元的基本里程補助並不划算。記者陳弘逸／攝影
計程車司機認為，計程車的營運須顧慮油耗與車損，或被開罰的風險，且1.5公里85元的基本里程補助並不划算。記者陳弘逸／攝影

計程車 疫情

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