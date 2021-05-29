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避免長輩群聚 高雄果貿公園座椅區禁止使用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
左營區公所防疫團隊加強稽查社區公園，休閒椅常有長輩乘涼休息。圖／取自左營區公所臉書
左營區公所防疫團隊加強稽查社區公園，休閒椅常有長輩乘涼休息。圖／取自左營區公所臉書

為避免公園群聚增加疫情傳染風險，高市府左營區長胡俊雄率多名里長視察果貿社區公園，眾人決議封閉社區戶外遊戲場，座椅休閒區也拉上警戒線，暫停開放使用。左營公所表示，果貿假日跳蚤市場已於月中暫停擺攤，盼減少公園人群聚集機會。

左營果貿社區公園常聚集鄰近長輩泡茶聊天，區長胡俊雄昨率領防疫團隊，會同當地果貿里長韓得平、果惠里長鄭夙雅、果峰里長曾瑞水，以及果貿社區管理委員會主委向書祥及轄區警員前往會勘。

會勘人員發現，戶外遊戲場與公園座椅很難避免居民群聚，區級防疫指揮官胡俊雄協請管委會暫時對外開放，並請警方加強稽查與開罰未戴口罩及違法群聚民眾。

左營區公所指出，果貿社區住戶多半是上年紀長輩，在這波疫情中，年長者屬於高危險群，果貿社區管委會經管的假日跳蚤市場已從5月中旬停止擺攤，不能讓公園群聚處成為防疫破口。

高雄左營果貿社區公園休憩座椅拉起封鎖線，暫停居民使用。圖／左營區公所提供
高雄左營果貿社區公園休憩座椅拉起封鎖線，暫停居民使用。圖／左營區公所提供
高雄左營果貿社區公園休憩座椅拉起封鎖線，暫停居民使用。圖／左營區公所提供
高雄左營果貿社區公園休憩座椅拉起封鎖線，暫停居民使用。圖／左營區公所提供

疫情 口罩

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