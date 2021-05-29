避免長輩群聚 高雄果貿公園座椅區禁止使用
為避免公園群聚增加疫情傳染風險，高市府左營區長胡俊雄率多名里長視察果貿社區公園，眾人決議封閉社區戶外遊戲場，座椅休閒區也拉上警戒線，暫停開放使用。左營公所表示，果貿假日跳蚤市場已於月中暫停擺攤，盼減少公園人群聚集機會。
左營果貿社區公園常聚集鄰近長輩泡茶聊天，區長胡俊雄昨率領防疫團隊，會同當地果貿里長韓得平、果惠里長鄭夙雅、果峰里長曾瑞水，以及果貿社區管理委員會主委向書祥及轄區警員前往會勘。
會勘人員發現，戶外遊戲場與公園座椅很難避免居民群聚，區級防疫指揮官胡俊雄協請管委會暫時對外開放，並請警方加強稽查與開罰未戴口罩及違法群聚民眾。
左營區公所指出，果貿社區住戶多半是上年紀長輩，在這波疫情中，年長者屬於高危險群，果貿社區管委會經管的假日跳蚤市場已從5月中旬停止擺攤，不能讓公園群聚處成為防疫破口。
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