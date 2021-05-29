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疫情發燒衝擊 百貨業者祭出外帶優惠

聯合報 / 記者陳弘逸劉學聖／高雄即時報導
義享時尚廣場考量，防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出超過50家美食品牌全面「享外帶」5折起優惠。圖／義享時尚廣場提供
義享時尚廣場考量，防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出超過50家美食品牌全面「享外帶」5折起優惠。圖／義享時尚廣場提供

高雄漢神巨蛋日前自發性停業閉館消毒，閉館期間傳櫃姊確診，後又排除，歷時8天今天中午重新開業，也因應防疫政策，禁止內用，改全面外帶，並百貨後門設外帶取餐口，讓民眾便於取餐；義享時尚廣場考量，防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出外帶折扣優惠，開賣至今，已販售超過2000個便當，讓民眾享優惠又能吃百貨美食。

近期國內疫情升溫，本月19日起，全國防疫進入三級警戒，依規定，室外及營業場所都需強制戴口罩；22日高雄市政府防疫會議上宣布，餐飲業全面禁內用，包括餐廳、便利商店、百貨、夜市等，僅可實聯制外送、外帶。

義享時尚廣場考量，防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出超過50家美食品牌全面「享外帶」5折起優惠，並有中式料理、日式料理、西式料理、亞洲料理等六大主題料理，也在1樓大廳內限時限量推出超過20家人氣品牌百元餐盒。

義享時尚廣場於22日起，美食樓層，響應防疫政策禁止內用，推出外帶折扣優惠，開賣至今，已販售超過2000個便當。

高雄漢神巨蛋今天中午重新開業後，也因應防疫設外帶取餐口，讓民眾便於取餐，另外，為感謝醫護人員辛勞，也準備100份館內餐廳外帶便當，送給鄰近醫院醫療單位。

高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業。記者劉學聖／攝影
高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業。記者劉學聖／攝影
高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業，百貨後門設外帶取餐口，讓民眾便於外帶取餐。記者劉學聖／攝影
高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業，百貨後門設外帶取餐口，讓民眾便於外帶取餐。記者劉學聖／攝影
義享時尚廣場考量，防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出超過50家美食品牌全面「享外帶」5折起優惠。記者陳弘逸／攝影
義享時尚廣場考量，防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出超過50家美食品牌全面「享外帶」5折起優惠。記者陳弘逸／攝影

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