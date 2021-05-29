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鼓勵金門民眾快篩 明起受檢者加贈1瓶金酒防疫酒精

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了鼓勵民眾接受快篩，金門縣長楊鎮浯今天也在臉書發文，「為著你ㄟ金孫，請自願快篩受檢」。記者蔡家蓁／翻攝
為了鼓勵民眾接受快篩，金門縣長楊鎮浯今天也在臉書發文，「為著你ㄟ金孫，請自願快篩受檢」。記者蔡家蓁／翻攝

國內新冠肺炎疫情持續升溫，金門縣政府幾經波折才在尚義機場設置快篩站，目前已上線4天，到站民眾的自願採檢率逐日提高，但為了鼓勵篩檢，金門縣府表示，明日起，只要願意參加快篩者，將加贈受檢者一瓶金酒公司防疫酒精。

金門縣長楊鎮浯表示，尚義機場快篩站自5月26日啟用，每日自願快篩的比例雖有逐漸成長中，目前約有6成多的採檢率，但距離預期的目標還有很大的進步空間，他今天特別也在臉書發文「為著你ㄟ金孫，請自願快篩受檢」，楊鎮浯呼籲，鄉親踴躍受檢，以免新冠病毒有可乘之機、登「門」搗亂。讓我們共同來為金門築起一道健康堡壘，守護家鄉親友的健康安全。

金門縣政府表示，尚義機場快篩站自5月26日啟用，自願受檢者均會贈送一包口罩，3日下來共有251人篩檢，3名快篩為陽性，後續PCR檢測皆為陰性。縣府強調，快篩結果為陰性者，依中央流行疫情指揮中心5月25日公布「篩檢站快篩個案處置流程」，返家後要自我健康監測14天，仍不可大意。另有關偽陽性與偽陰性的注意與說明，請受檢者要參照現場發給的說明書，落實個人健康管理。

金門尚義機場快篩站自5月26日啟用，3日下來共有251人篩檢，圖為民眾受檢畫面。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場快篩站自5月26日啟用，3日下來共有251人篩檢，圖為民眾受檢畫面。記者蔡家蓁／攝影
為了鼓勵民眾接受快篩，金門縣府表示，明日起只要願意參加快篩者，將加贈受檢者一瓶金酒公司防疫酒精。 圖／縣府提供
為了鼓勵民眾接受快篩，金門縣府表示，明日起只要願意參加快篩者，將加贈受檢者一瓶金酒公司防疫酒精。 圖／縣府提供

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