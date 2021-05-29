鼓勵金門民眾快篩 明起受檢者加贈1瓶金酒防疫酒精

國內新冠肺炎疫情持續升溫，金門縣政府幾經波折才在尚義機場設置快篩站，目前已上線4天，到站民眾的自願採檢率逐日提高，但為了鼓勵篩檢，金門縣府表示，明日起，只要願意參加快篩者，將加贈受檢者一瓶金酒公司防疫酒精。

金門縣長楊鎮浯表示，尚義機場快篩站自5月26日啟用，每日自願快篩的比例雖有逐漸成長中，目前約有6成多的採檢率，但距離預期的目標還有很大的進步空間，他今天特別也在臉書發文「為著你ㄟ金孫，請自願快篩受檢」，楊鎮浯呼籲，鄉親踴躍受檢，以免新冠病毒有可乘之機、登「門」搗亂。讓我們共同來為金門築起一道健康堡壘，守護家鄉親友的健康安全。