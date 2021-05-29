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「屏安」購物網攻宅經濟 主打屏東產地直送餐桌

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「屏東觀光圈」推出「屏安在家防疫」線上網站，匯聚超過80家的屏東優良店家商品，方便民眾在家選購，主打「屏東產地直送餐桌」。記者潘欣中／攝影
「屏東觀光圈」推出「屏安在家防疫」線上網站，匯聚超過80家的屏東優良店家商品，方便民眾在家選購，主打「屏東產地直送餐桌」。記者潘欣中／攝影

疫情警戒升至第三級，衝擊觀光旅遊業，由交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處為平台、串連大屏東地區特色旅遊亮點和上架銷售的遊程的「屏東觀光圈」，推出「屏安在家防疫」線上網站，匯聚超過80家的屏東優良店家商品，方便民眾在家選購，主打「屏東產地直送餐桌」，盼在「宅經濟」助攻下，能逆勢開出紅盤。

以鵬管處為平台成立的「屏東觀光圈」去年底成立，繼展示特色旅遊亮點的「珍珠商品」和已上架銷售的遊程「項鍊產品」後，委由高雄餐旅大學執行屏東觀光圈輔導計畫案，依「食、宿、遊、購、行」遴選5個場域、8個商家，各別重點式輔導，協助從屏東級品牌躍升成台灣級，卻被突然升溫的疫情打亂。

鵬管處說，疫情升至三級警戒，百工百業幾乎都暫停，屏東觀光圈平台仍持續前行，讓觀光圈成為互相關懷並可以協助社會的平台，業者的服務也不能停；以數位方式推出的線上購物「屏安在家防疫」平台，匯聚超過80家屏東優良店家，包含豐富多樣屏東必買美食，從生鮮到熟食、零嘴咖啡到日常用品，更是屏東產地直送餐桌，可訂購新鮮漁蝦貨、洋蔥、農會推出的蓮霧、紅豆，讓民眾在家能安心防疫，也能訂購屏東好物，支持並享用優質農漁產品。

鵬管處說，現階段是防疫優先，但在疫情影響經濟下，觀光單位除思考如何共同防疫，也希望幫助觀光產業找商機，創造多贏；鵬管處與縣府自「屏東觀光圈」成立後，積極推廣品牌形象，希望能將屏東優良好物推薦給更多消費者，「屏安在家防疫」平台不僅看到屏東業者對商品的堅持與用心，更希望通路數位轉型，在疫情發燒期間，一方面送溫暖一方面支持產業，優良店家仍在持續增加中。線上購物平台 https://lihi.tv/AX40j  。

屏東 疫情

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