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潘孟安：屏東縣29日零確診 籲民眾假日待在家

中央社 / 屏東縣29日電
潘孟安說屏東今天0確診。圖擷自潘孟安臉書
潘孟安說屏東今天0確診。圖擷自潘孟安臉書

屏東縣潘孟安在臉書貼文指出，屏東縣今天新冠肺炎零確診，並請民眾「+0在家，在家+0！」

截至昨日為止，屏東縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診人數27人。屏東縣今天是從20日出現首例本土病例至今，首度零確診，縣政府今天暫停每天下午的疫情記者會。

潘孟安在臉書（Facebook）貼文公布相關訊息，他並請民眾「+0在家，在家+0！」

潘孟安表示，謝謝+0，再次看見大家守護家園的決心，「因為+0，所以你更應該待在家裡！」期盼烏雲不再遮蔽，讓希望光芒持續，就必須要靠大家的努力。

潘孟安說，防疫沒有鬆懈的本錢，更要請大家假日不出門，務必不聚集，繼續拚防疫，也請多多視訊，關心身邊親友，大家一起加油。

這一波新冠肺炎本土疫情升溫，屏東縣在20日於潮州鎮出現縣內第1起本土確診病例，這名病例並形成傳播鏈，有超過10人受到感染確診。縣政府自24日起在潮州鎮設置快篩站，截至昨天為止共快篩621人，都是陰性。

屏東縣 新冠肺炎 潘孟安

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