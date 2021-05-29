百貨櫃姐排除確診 高雄漢神巨蛋重新開業

日前傳出漢神巨蛋館內櫃姐疑似確診新冠肺炎，特地自發休館八天進行大規模清消，高雄市政府於防疫記者會中說明，關於漢神巨蛋8樓專櫃人員個案四次採檢結果為陰性，及所有相關接觸者採檢都是陰性，中央疫情指揮中心最終判定8樓專櫃人員個案為陰性，即日起所有相關人員均解除隔離，漢神巨蛋今天也重新開業，業者透露，受疫情影響，共停業8天，這段期間營業損失初估超過3.5億元，但仍感謝第一線防疫人員的努力，同時也為先前櫃姐確診疑雲作澄清。

國內疫情升溫，高雄漢神巨蛋日前自發性閉館消毒，期間又傳出有櫃姐確診，經中央疫情指揮中心宣布排除，百貨也在今天中午重新開業，漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，該名櫃姐四採皆為陰性，能回到工作崗位，相當替她開心，公司這次重新開業，因應疫情將有新的措施，將發放給所有員工，含專櫃人員防疫面罩，讓他們能在上班期間能更安全也安心。並要求營業前半個小時進行櫃位消毒，讓前往購物的民眾能更安心，此外，美食街也配合防疫政策，禁止內用，全面外帶，同時在百貨的後門設有外帶取餐口，讓民眾便於取餐。 高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業，民眾逛街保持社交距離。記者劉學聖／攝影 高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業，業者透露停業8天營業損失初估超過3.5億元，但仍感謝第一線防疫人員的努力，第一線櫃位人員都配戴防疫面罩保障安全。記者劉學聖／攝影 高雄漢神巨蛋百貨今天重新開業，業者透露停業8天營業損失初估超過3.5億元，但仍感謝第一線防疫人員的努力，第一線櫃位人員都配戴防疫面罩保障安全。記者劉學聖／攝影 高雄漢神巨蛋美食街配合防疫政策，禁止內用，全面外帶。記者劉學聖／攝影 高雄漢神巨蛋美食街配合防疫政策，禁止內用，全面外帶，同時在百貨的後門設有外帶取餐口，讓民眾便於取餐。記者劉學聖／攝影