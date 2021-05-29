高市上午多處降雨 阿公店等水庫暫無明顯進帳

梅雨鋒面今天報到，依據中央氣象局資訊顯示，高雄市茄萣、湖內、永安及岡山等地都出現雨勢。南區水資源局中午以前觀測資料，阿公店等水庫仍暫無明顯雨水進帳。

高雄市水情燈號今天從減量供水橙燈調整為夜間減壓供水黃燈，高雄市水利局表示，由於近日降雨，高屏堰從每日取水從30萬噸提升至80萬噸。因應轉黃燈，將解除停供洗車業者規定。

中央氣象局提醒，由於鋒面接近及西南風影響，高雄市今天轉為局部短暫陣雨或雷雨天氣，民眾外出請攜帶雨具。高雄市茄萣、湖內、永安上午起開始出現降雨，過去1小時累積雨量分別達3毫米、1.5毫米及0.5毫米；岡山中午起也開始出現雨勢。

根據經濟部水利署南區水資源局今天中午以前觀測資料，阿公店水庫、澄清湖水庫及鳳山水庫目前仍無明顯雨水進帳，甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰也暫無累積雨量。