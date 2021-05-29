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確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

櫃姐排除確診一掃陰霾 高雄漢神巨蛋今天重新開業

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
百貨工作人員戴起防護面罩。記者陳弘逸／攝影
百貨工作人員戴起防護面罩。記者陳弘逸／攝影

國內疫情升溫，高雄漢神巨蛋日前自發性閉館消毒，期間又傳出有櫃姐確診，經中央疫情指揮中心宣布排除，百貨也在今天中午重新開業；本次休業8天，初估損失超過3.5億，但業者仍感謝前線防疫人員努力，替百貨澄清一掃先前的確診陰霾。

漢神巨蛋自發性停業消毒期間，傳出有八樓站櫃櫃姐確診，卻始終查不出感染源，經過四採都呈現陰性，一採陽的其他檢體複檢也呈陰性，中央疫情指揮中心也於26日宣布排除確診，相關匡列接觸者也解除隔離。

專櫃督導轉述，該名櫃姐得知確診心理壓力相當大，且自己也不清楚為何會染疫，但為了確保周遭的人能安全且安心，相當配合疫調，也能諒解政府的作為。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，該名櫃姐四採皆為陰性，能回到工作崗位，相當替她開心，公司這次重新開業，因應疫情將有新的措施，將發放給所有員工，含專櫃人員防疫面罩，讓他們能在上班期間能更安全也安心。

袁永華說，除了面罩之外，百貨開業期間，也都會落實實聯制、手部消毒，戴口罩等相關的防疫措施。

業者透露，受疫情影響，共停業8天，這段期間營業損失初估超過3.5億元，但仍感謝第一線防疫人員的努力，同時也為先前櫃姐確診疑雲作澄清。

百貨人員說，百貨的防疫措施相當確實，讓不少員工感到安心，且工作期間帶起面罩，是保護自己，也保護他人。

漢神百貨今天重新開業，並要求營業前半個小時進行櫃位消毒，讓前往購物的民眾能更安心，此外，美食街也配合防疫政策，禁止內用，全面外帶，同時在百貨的後門設有外帶取餐口，讓民眾便於取餐。

高雄漢神巨蛋今天中午重新開業。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業。記者陳弘逸／攝影
百貨工作人員戴起防護面罩。記者陳弘逸／攝影
百貨工作人員戴起防護面罩。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業，開業前提早半個小時進行消毒。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋今天中午重新開業，開業前提早半個小時進行消毒。記者陳弘逸／攝影

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