快訊

確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

金大生反映沒領到酒精 縣府協請校方發放讓防疫更徹底

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府與金門大學研議，將針對在金門大學的住校生與校屋租屋的學生發放防疫酒精，讓防疫更徹底。圖／縣府提供
金門縣政府與金門大學研議，將針對在金門大學的住校生與校屋租屋的學生發放防疫酒精，讓防疫更徹底。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情延燒，金酒公司緊急投入防疫酒精產製，並已在日前由鄰長發放到各家戶，但有不少戶口放在租屋處的金大生卻反應，沒有拿到酒精，為了更徹底防疫，金門縣政府與金酒公司、金門大學研議，將針對在金門大學的住校生與校屋租屋的學生發放防疫酒精，讓在金門的人都能夠獲得更有效的保護。

金門縣長楊鎮浯表示，因應疫情感染漫延全國，金門做為全國唯二的0確診淨土，為了讓0確診持續維持，除了在金門機場設清潔消毒門、提供自願性採檢服務，縣府也積極準備防疫物資、盤整防疫旅館、集中檢疫處。同時請金酒公司投入生產防疫酒精，且已由各鄰長分配時段領取後派送至各鄉親家中，讓鄉親除了戴口罩外，有更積極、完整的防疫物資。

楊鎮浯也提到，在金門就讀大學的學子多為住宿或住校，未必能分配到防疫酒精。基於防疫視同作戰，料敵從嚴的情況下，金門縣政府宣布，自5月28日起，金門縣政府將發放給在金門大學就學的學子防疫酒精，讓大學生也能夠得到完整的保護，全縣防疫一個都不能少。

楊鎮浯還指出，金門縣政府也與金酒、金門大學研議，將配送方式分成住校生與外宿生兩種：住校生以4人1房之宿舍每房發送2瓶；外宿部分，只要有在金門大學校安中心登記校外租屋的學生，以1戶4人為原則，每戶分配到2瓶，並且由金門大學與金大學生會協助發放，讓所有在金門的民眾都能夠獲得更完整保護力。

金門縣政府與金門大學近日針對在金大住校生與校屋租屋的學生發放防疫酒精。圖／縣府提供
金門縣政府與金門大學近日針對在金大住校生與校屋租屋的學生發放防疫酒精。圖／縣府提供

延伸閱讀

中央同意松機設快篩站 楊鎮浯：中南部機場比照辦理

各縣都在搶疫苗 楊鎮浯：有跟歐美與對岸多管道在談

金門暫不考慮封島 擬再推振興券刺激經濟

幾經波折金門機場快篩站啟用 首日計採檢49人

相關新聞

防疫新住民、移工不能漏 屏縣府製作「一看就懂」圖卡

屏東縣境的新住民及外籍移工人口逾3萬5000人，國內疫情嚴峻，全民防疫大作戰，為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最...

櫃姐排除確診一掃陰霾 高雄漢神巨蛋今天重新開業

國內疫情升溫，高雄漢神巨蛋日前自發性閉館消毒，期間又傳出有櫃姐確診，經中央疫情指揮中心宣布排除，百貨也在今天中午重新開業...

金大生反映沒領到酒精 縣府協請校方發放讓防疫更徹底

新冠肺炎疫情延燒，金酒公司緊急投入防疫酒精產製，並已在日前由鄰長發放到各家戶，但有不少戶口放在租屋處的金大生卻反應，沒有...

疫情發燒衝擊百業 星級飯店改賣高值便當求生

疫情升溫，百業原盼望三級警戒至5月28日解除，現在延後到6月14日，高雄市百貨、飯店業績一落千丈，漢王洲際飯店，京城集團...

高雄水情燈號由橙轉黃 今起調整為夜間減壓

高雄山區連日降雨，經濟部水利署昨決議，今天起高雄市水情由橙色燈號調整為黃燈，台水公司七區處公告，今天起將原減量供水模式調...

消費者別白跑一趟！ 高雄瑞豐夜市自主停業至6月14日

受疫情影響，高雄瑞豐夜市從5月17日起自主性停業，原本預計今天重新開業，但因全國疫情依舊緊繃，三級警戒也維持至6月14日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。