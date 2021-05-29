金大生反映沒領到酒精 縣府協請校方發放讓防疫更徹底

新冠肺炎疫情延燒，金酒公司緊急投入防疫酒精產製，並已在日前由鄰長發放到各家戶，但有不少戶口放在租屋處的金大生卻反應，沒有拿到酒精，為了更徹底防疫，金門縣政府與金酒公司、金門大學研議，將針對在金門大學的住校生與校屋租屋的學生發放防疫酒精，讓在金門的人都能夠獲得更有效的保護。

金門縣長楊鎮浯表示，因應疫情感染漫延全國，金門做為全國唯二的0確診淨土，為了讓0確診持續維持，除了在金門機場設清潔消毒門、提供自願性採檢服務，縣府也積極準備防疫物資、盤整防疫旅館、集中檢疫處。同時請金酒公司投入生產防疫酒精，且已由各鄰長分配時段領取後派送至各鄉親家中，讓鄉親除了戴口罩外，有更積極、完整的防疫物資。

楊鎮浯也提到，在金門就讀大學的學子多為住宿或住校，未必能分配到防疫酒精。基於防疫視同作戰，料敵從嚴的情況下，金門縣政府宣布，自5月28日起，金門縣政府將發放給在金門大學就學的學子防疫酒精，讓大學生也能夠得到完整的保護，全縣防疫一個都不能少。