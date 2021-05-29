疫情發燒衝擊百業 星級飯店改賣高值便當求生

疫情升溫，百業原盼望三級警戒至5月28日解除，現在延後到6月14日，高雄市百貨、飯店業績一落千丈，漢王洲際飯店，京城集團H2O水京棧酒店相繼自主停業，其他星級飯店則端出高CP值便當，力拚宅配商機求生，盡力弭補營運損失。民眾此時能以相對優惠的價錢吃到星級飯店美味，算是疫情期間的「小確幸」。

新冠疫情轉烈，全台餐飲禁止內用，只能外帶，百貨餐飲業生意直落，一片哀號，重推「高值便當」外帶策略度小月。

漢來美食旗下5家餐廳已有紅陶上海湯包及海鮮火鍋兩家暫停營業，5月20日起改賣特製便當搶攻宅經濟，業者表示，這波疫情比去年猛急，損失奇慘。去年3到5月，賣特製便當還拚進2000萬，今年業績是雪崩式下跌。

客人不來，市內知名飯店幾乎都改賣便當或輕食餐盒，聯上集團旗下MLD台鋁「晶綺盛宴」宴會廳、「海鮮大排檔」、牛排館品牌「MÚO STEAKHOUSE」及Hotel Dùa旗下「悅品中餐廳」、經典西餐「étage 15」，都推出星級美味餐盒搶攻市場。

高雄福華飯店除中西式料理提供4款精緻餐盒外，也加賣港點。福容飯店則推出「小資族套餐」、「樂活家庭四人套餐」、「真空冷凍料理包三件組」，高雄英迪格酒店推出2款外帶輕食餐盒。