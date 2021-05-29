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高雄水情燈號由橙轉黃 今起調整為夜間減壓

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄山區連日降雨，今天起水情燈號由減量供水的橙燈轉回減壓供水的黃燈。圖／高雄市水利局提供
高雄山區連日降雨，今天起水情燈號由減量供水的橙燈轉回減壓供水的黃燈。圖／高雄市水利局提供

高雄山區連日降雨，經濟部水利署昨決議，今天起高雄市水情由橙色燈號調整為黃燈，台水公司七區處公告，今天起將原減量供水模式調整為僅夜間減壓供水，洗車業者解除用水限制、政府機關及國營事業則持續停止使用非必要用水。

台水公司七區處表示，大高雄地區近期因氣候鋒面，山區連日降雨，讓高屏溪川流量持續回升，再配合多元供水調度、因應梅雨鋒面到來，旱象稍有緩解，因此從今天起水情燈號由減量供水的橙燈轉回減壓供水的黃燈。

台水公司七區處表示，減壓時段為晚上10點至隔天上午6時，對大多數備有水塔用戶無明顯影響，建議位於管線末端或地勢較高地區的民眾，適度儲水備用，台水公司七區處也已備妥水車及取水站因應，如有需求將配合設置。

水公司七區處長武經文提醒，雖然旱象稍有舒緩，但仍未完全解除，民眾應主動節約用水，共渡缺水難關。更多節水妙招及省水產品資訊，可至「節約用水資訊網」及進入台水公司網站查詢「家庭用水須知」、「節水36計」，或撥1910免付費電話洽詢。

旱象 梅雨

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