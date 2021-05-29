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消費者別白跑一趟！ 高雄瑞豐夜市自主停業至6月14日

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄瑞豐夜市在5月17日起自主休業，管理公司已經決定自主停業至6月14日。本報資料照片
高雄瑞豐夜市在5月17日起自主休業，管理公司已經決定自主停業至6月14日。本報資料照片

受疫情影響，高雄瑞豐夜市從5月17日起自主性停業，原本預計今天重新開業，但因全國疫情依舊緊繃，三級警戒也維持至6月14日，瑞豐夜市管委會昨晚在官網公布，自主停業至6月14日，創下開業23年來最長的休市紀錄。管委會表示，這是艱難決定，開市生意差又有染疫風險，管委會忍痛承擔租金損失，不希望疫情有任何破口。

瑞豐夜市擁有上千攤商，每周二、四、五、六、日營業，因疫情關係，高市餐廳、小吃店禁止入用，夜市從5月17日起第一階段自主休市，原計今天（5月29日）開始營業，但考量疫情嚴峻，繼續停業至6月14日。

管委會經理陳秝敏指出，夜市已經休息2周，大家都有經濟壓力，約有3成攤商希望開店做生意，但昨天全國確診人數還有500多人，回歸後的數字仍然怵目驚心，昨天晚上開會決議，租金損失由場主吸收，繼續停業至下個月。

「這是個非常艱難的決定」，陳秝敏說，去年磐石艦染疫風暴時瑞豐夜市才停業一天，今年卻要停業近一個月，損失高達數千萬元，零租攤商沒有開店就無須支付租金，場主吸收租金損失，盼整體防疫沒有在瑞豐夜市出現破口。

瑞豐夜市在官網宣布停業至6月14日。記者徐白櫻／翻攝
瑞豐夜市在官網宣布停業至6月14日。記者徐白櫻／翻攝

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