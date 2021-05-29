快訊

本土病例連14天破百4級警戒近了？雙北封城兵推措施看這邊

企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心下午2時記者會

防疫新住民、移工不能漏 屏縣府製作「一看就懂」圖卡

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最新動態，屏東縣政府製作「一看就懂」簡易圖卡，並翻譯成英語、越南語、印尼語。記者潘欣中／翻攝
為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最新動態，屏東縣政府製作「一看就懂」簡易圖卡，並翻譯成英語、越南語、印尼語。記者潘欣中／翻攝

屏東縣境的新住民及外籍移工人口逾3萬5000人，國內疫情嚴峻，全民防疫大作戰，為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最新動態，同步接收最新防疫措施，確診者足跡高風險區資訊，縣府製作「一看就懂」簡易圖卡，並翻譯成英語、越南語、印尼語，同時以簡訊發送訊息轄內移工雇主701家、私立就業服務機構26家，請雇主、仲介、移工提高警覺。

「防疫不分國籍！」屏東縣長潘孟安說，防疫同島一命，移工因語言上及國籍文化的差異，更需多一份關心，也是共同維護國家安全與利益；為讓新住民和移工隨時掌握轄內疫情最新動態，只要有屏東最新相關疫情足跡，就主動協助翻譯為多國語言，並製作簡單、清楚易懂的多國語言足跡圖卡，使新住民、移工夥伴掌握每天疫情最新狀況，防疫不分國籍，希望大家共同繼續努力。

他說，新住民、移工與大家一起打拚，疫情嚴峻期間也要提醒隨時注意防疫措施，度過防疫非常時期，請勞動暨青年發展處不分平假日，動員到移工聚集地點，如屏東市、東港清真寺、長治天主教堂、越南及印尼聚集商店等地，了解移工聚集狀況，並配合傳播暨國際事務處持續不間斷將多國語言防疫訊息，透過簡訊、line群組、臉書粉絲頁或請民間團體協助發送移工雇主、仲介及移工知悉，以利共同防疫。

縣府說，屏東縣境內新住民及外籍移工以東南亞國家為大宗，若移工沒有配合居家檢疫，將違反傳染病防治法規定，可處1萬至15萬元罰鍰；雇主或委任仲介未善盡生活照顧管理責任，將依違反就業服務法規定，處6萬至30萬元罰鍰，並依規定廢止許可及管制兩年不得再申請移工。

延伸閱讀

和泰集團捐贈2400萬抗疫基金 以實際行動對抗疫情

加碼紓困補貼全面照顧 陳其邁籲正向共同防疫

嘉市足跡供4種外文版本 靠新住民同步翻譯

警全套防護裝破門攻堅 查獲移工種大麻 市值五百多萬元

相關新聞

消費者別白跑一趟！ 高雄瑞豐夜市自主停業至6月14日

受疫情影響，高雄瑞豐夜市從5月17日起自主性停業，原本預計今天重新開業，但因全國疫情依舊緊繃，三級警戒也維持至6月14日...

防疫新住民、移工不能漏　屏縣府製作「一看就懂」圖卡

屏東縣境的新住民及外籍移工人口逾3萬5000人，國內疫情嚴峻，全民防疫大作戰，為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最...

高雄水情好轉 今天起自來水可以供應洗車業使用

近日降雨讓高屏溪水位迅速回升，昨晚經濟部水利署開中央旱災應變會議決定，今天起高雄市水情由橙色燈號（減量供水）調整為黃燈（...

影／屏東第二波疫苗只夠打4天 醫護人員嘆不敷所需

本土確診升溫，AZ疫苗施打意願明顯提高，疫苗幾已用罄的屏東縣昨天獲配4000劑，今天為第一線醫護人員施打，合計接種112...

高雄新增10處社區快篩站 防疫人員染疫可獲10萬慰問金

全台今天新增557例、19例死亡，高雄市新增1例。高市府今天下午防疫會議後指出，全市新增10處衛生所設置社區快篩站，中央...

幫金門快篩站人員打氣 縣議員偕業者捐贈物資

新冠狀肺炎疫情在台灣境內大爆發，確診病例數不斷增加，金門縣政府在本月26日也在尚義機場正式啟動快篩站，連續3天，已經有超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。