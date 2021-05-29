防疫新住民、移工不能漏　屏縣府製作「一看就懂」圖卡

屏東縣境的新住民及外籍移工人口逾3萬5000人，國內疫情嚴峻，全民防疫大作戰，為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最新動態，同步接收最新防疫措施，確診者足跡高風險區資訊，縣府製作「一看就懂」簡易圖卡，並翻譯成英語、越南語、印尼語，同時以簡訊發送訊息轄內移工雇主701家、私立就業服務機構26家，請雇主、仲介、移工提高警覺。

「防疫不分國籍！」屏東縣長潘孟安說，防疫同島一命，移工因語言上及國籍文化的差異，更需多一份關心，也是共同維護國家安全與利益；為讓新住民和移工隨時掌握轄內疫情最新動態，只要有屏東最新相關疫情足跡，就主動協助翻譯為多國語言，並製作簡單、清楚易懂的多國語言足跡圖卡，使新住民、移工夥伴掌握每天疫情最新狀況，防疫不分國籍，希望大家共同繼續努力。

他說，新住民、移工與大家一起打拚，疫情嚴峻期間也要提醒隨時注意防疫措施，度過防疫非常時期，請勞動暨青年發展處不分平假日，動員到移工聚集地點，如屏東市、東港清真寺、長治天主教堂、越南及印尼聚集商店等地，了解移工聚集狀況，並配合傳播暨國際事務處持續不間斷將多國語言防疫訊息，透過簡訊、line群組、臉書粉絲頁或請民間團體協助發送移工雇主、仲介及移工知悉，以利共同防疫。

縣府說，屏東縣境內新住民及外籍移工以東南亞國家為大宗，若移工沒有配合居家檢疫，將違反傳染病防治法規定，可處1萬至15萬元罰鍰；雇主或委任仲介未善盡生活照顧管理責任，將依違反就業服務法規定，處6萬至30萬元罰鍰，並依規定廢止許可及管制兩年不得再申請移工。