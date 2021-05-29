關懷金門大學生 縣府發送防疫酒精

金門縣政府今天表示，防疫一個都不能少，金門酒廠產製的防疫酒精已發放給家戶，縣府也將針對金門大學住校生與校外租屋的學生發放防疫酒精。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情日益增溫，金門縣政府指出，截至昨日為止，金門、澎湖縣為唯二「零確診」縣市，為徹底防疫，除已發放給各家戶防疫酒精，也將針對金大住校生與校外租屋的學生發放。

金門縣長楊鎮浯表示，在金門就讀大學的學子除了住校，有不少在外租屋，未必能分配到防疫酒精；基於防疫視同作戰，縣府宣布發放給在金門大學就學的學子防疫酒精，讓大學生也能得到完整的保護，「全縣防疫一個都不能少」。

金門縣政府指出，經與金門酒廠研議，配送方式分成住校生與外宿生兩種，住校生4人1房的宿舍每房發送2瓶；外宿部分，只要有在金門大學校安中心登記校外租屋的學生，以1戶4人為原則，每戶分配到2瓶，由金大與金大學生會協助發放。