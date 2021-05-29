快訊

本土病例連14天破百4級警戒近了？雙北封城兵推措施看這邊

企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心下午2時記者會

關懷金門大學生 縣府發送防疫酒精

中央社 / 金門縣29日電

金門縣政府今天表示，防疫一個都不能少，金門酒廠產製的防疫酒精已發放給家戶，縣府也將針對金門大學住校生與校外租屋的學生發放防疫酒精。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情日益增溫，金門縣政府指出，截至昨日為止，金門、澎湖縣為唯二「零確診」縣市，為徹底防疫，除已發放給各家戶防疫酒精，也將針對金大住校生與校外租屋的學生發放。

金門縣長楊鎮浯表示，在金門就讀大學的學子除了住校，有不少在外租屋，未必能分配到防疫酒精；基於防疫視同作戰，縣府宣布發放給在金門大學就學的學子防疫酒精，讓大學生也能得到完整的保護，「全縣防疫一個都不能少」。

金門縣政府指出，經與金門酒廠研議，配送方式分成住校生與外宿生兩種，住校生4人1房的宿舍每房發送2瓶；外宿部分，只要有在金門大學校安中心登記校外租屋的學生，以1戶4人為原則，每戶分配到2瓶，由金大與金大學生會協助發放。

延伸閱讀

和泰集團捐贈2400萬抗疫基金 以實際行動對抗疫情

幫金門快篩站人員打氣 縣議員偕業者捐贈物資

中央同意松機設快篩站 楊鎮浯：中南部機場比照辦理

慰勉金門快篩站辛勞 縣議員號召業者捐贈物資

相關新聞

防疫新住民、移工不能漏 屏縣府製作「一看就懂」圖卡

屏東縣境的新住民及外籍移工人口逾3萬5000人，國內疫情嚴峻，全民防疫大作戰，為讓不懂中文的新住民、移工或漁工掌握疫情最...

疫情發燒衝擊百業 星級飯店改賣高值便當求生

疫情升溫，百業原盼望三級警戒至5月28日解除，現在延後到6月14日，高雄市百貨、飯店業績一落千丈，漢王洲際飯店，京城集團...

高雄水情燈號由橙轉黃 今起調整為夜間減壓

高雄山區連日降雨，經濟部水利署昨決議，今天起高雄市水情由橙色燈號調整為黃燈，台水公司七區處公告，今天起將原減量供水模式調...

消費者別白跑一趟！ 高雄瑞豐夜市自主停業至6月14日

受疫情影響，高雄瑞豐夜市從5月17日起自主性停業，原本預計今天重新開業，但因全國疫情依舊緊繃，三級警戒也維持至6月14日...

高雄水情好轉 今天起自來水可以供應洗車業使用

近日降雨讓高屏溪水位迅速回升，昨晚經濟部水利署開中央旱災應變會議決定，今天起高雄市水情由橙色燈號（減量供水）調整為黃燈（...

影／屏東第二波疫苗只夠打4天 醫護人員嘆不敷所需

本土確診升溫，AZ疫苗施打意願明顯提高，疫苗幾已用罄的屏東縣昨天獲配4000劑，今天為第一線醫護人員施打，合計接種112...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。