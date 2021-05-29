高雄水情好轉 今天起自來水可以供應洗車業使用

近日降雨讓高屏溪水位迅速回升，昨晚經濟部水利署開中央旱災應變會議決定，今天起高雄市水情由橙色燈號（減量供水）調整為黃燈（夜間減壓供水）。今早市府水利局宣布，今天起解除全市洗車業者的用水禁令，但游泳池則因疫情關係未使用，暫未考慮解禁。

今年水情嚴峻，大高雄地區4月1日起進入全天候減量供水的橙色燈號，高市府抗旱會議決議，4月17日起停供公私立游泳池（含飯店附設）、洗車業者（含加油站附設洗車場、自助洗車場）自來水，違規者遭自來水公司封鉛斷水，使用地下水者不在此限。

近日高屏溪上游集水區降水明顯，大高雄主要水源高屏溪水位已經從3.8cms（立方公尺／秒）回升至16.1cms。水利局指出，近日降雨，高屏堰每日取水量從30萬噸提升至80萬噸，配合再生水、地下水與伏流水等項水源，以及緊急抗旱新鑿井，可供應全市每日150萬噸以上用水，大於實際所需135萬噸。

氣象局預報今天起可能有梅雨鋒面，再度挹注水量。水利局指出，高市府配合水情燈號切換，今天起解除自來水停止供應洗車業者政策，游泳池則因疫情關係停用，沒有在解禁名單上。