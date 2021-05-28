加碼紓困補貼全面照顧 陳其邁籲正向共同防疫

新冠肺炎疫情緊張，高雄市長陳其邁於今天防疫會議公布紓困補助及加碼方案，包括弱勢學生線上學習門號及安心餐食、提供安心上工等名額，市府紓困並全面照顧。

陳其邁說明紓困補貼方案，家庭防疫補貼方面，繼中央宣布12歲以下孩童、國高中特教學生，每名新台幣1萬元，地方加碼弱勢學生線上學習門號1萬1000門、載具4500台，全市2萬8000名國中小弱勢學生餐食代金、7000名低收入學生假日安心餐食券。

保障弱勢方面，中央補助八大類弱勢對象一次撥發4500元，符合資格者提供急難紓困救助金最多3萬元，另外加碼提供安心上工工作名額。

力挺勞工及攤商部分，高雄防疫旅館第一線工作人員每人每月加碼3000元、風景區營運委外廠商減免50%租金權利金、公有市場攤商規費減半，及勞工紓困貸款利息補貼。

有關農漁業補貼，農漁專案貸款最高可貸500萬5年免息、漁業產品運費補貼每案最高補助2.5萬元，及小農電商輔導計畫免上架費。

在企業部分，提供高雄銀行齊心防疫2.0專案貸款，最高額度100萬元、優惠利率1.68%，疫情期間房屋稅減徵、娛樂稅停徵、營業用市有地租金減免30%、地上權及標租金減免60%。另外，民眾向動產質借所質借的利息減半；市有產業園區規費減半、租金緩徵。

文化局所轄演藝場館演出取消者，免收違約金並全額退費，售票演出延期者，場地費含拆裝台減半計收；進駐文化局場域的店辦，場租金減免至少50%，2021年藝文補助放寬核銷限制，及娛樂稅5月15日至6月14日主動停徵。

市府於今天的防疫會議也針對前鎮漁港露天盥洗移工遭民眾檢舉未戴口罩一事討論。陳其邁關心移工遭舉發，肯定民眾的防處意識，並責成海洋局完善移工生活起居環境並兼顧防疫標準；強調市府不會向外籍移工開罰，促請雇主重視移工權益及落實防疫規範，將會對雇主未盡其職責課以相對責任。