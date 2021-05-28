疫情升溫 屏東人情不降溫

屏東疫情升溫，除了現役醫護人員日以繼夜堅守崗位，連78歲的老醫師都上投入篩檢服務。網路上留言打氣，自發提供餐點感謝，皆盼用溫暖正向能量，攜手度過這段非常時期。

屏東縣連日來新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診數達27例，潮州鎮近日疫情緊張，除了國軍出動化學兵展開兩天全鎮大清消外，屏東縣政府也緊急設立社區快檢站，由屏東基督教醫院的醫護人員進駐負責。

「當科內line群組中po出募集自願參加社區快篩站醫師的消息後，過沒幾分鐘，科內的醫師，就紛紛挺身而出報名」，參與潮州快篩站行列的屏基家醫科醫師陳亮仁說，就連院內最資深的耳鼻喉科醫師78歲的羅一鳴也沒缺席，一同跟著屏東基督教醫院團隊前往支援篩檢工作。

從醫50年的羅一鳴，是屏東市目前還在執業的最高齡耳鼻喉科醫師，雖然已經78歲，為了這次疫情也挺身而出，他昨天接受中央社記者專訪時表示，耳鼻喉科醫師是最適合篩檢的科別，因為他們了解鼻子的構造，在篩檢時，會比別的科別的醫師下手輕，篩檢的民眾也比較不會不舒服。

當網友們看到羅一鳴比YA、穿著全套防護裝備的照片出現在屏基醫院的臉書上，紛紛留言「羅醫師真的熱情一點都沒變，跟20年前一樣，活力十足！」「超佩服羅醫師，完勝年輕醫師的耐力與耐心！」「只有屏東人能這麼樂觀開心比YA!」。

社區快篩站設在戶外，醫護人員在炎熱天氣下必須穿上全套防護衣工作，滿頭冒汗、臉上壓痕、泛紅臉頰、濕透衣衫、手套蓄滿汗水是每天正常再不過的事情，有屏基護理師表示，只要民眾一句「您辛苦了」，就是最清涼消暑的解方。

陳亮仁感動地說，能跟這些勇敢的屏基同事共事，感到非常榮幸。他也在個人臉書Facebook向大家信心喊話，「雖然戰役延長，路途或許漫長，但我們會贏的！大家加油！」。這篇貼文吸引許多醫護人員及民眾在下方留言，「希望順利平安，我們一起加油」。

屏東縣長潘孟安說，「台灣最美的風景不僅只有人，還有滿滿的人情味」，在疫情艱困之際，大家更應該彼此關懷身邊的人們，一起打贏這場戰「疫」。

不少餐飲業也紛紛投入送暖行列，自發性提供餐點、水果及飲品送到醫院加油打氣，感謝醫護人員為了守護民眾的健康堅守崗位，在這波疫情中注入暖流。