影／屏東第二波疫苗只夠打4天 醫護人員嘆不敷所需

本土確診升溫，AZ疫苗施打意願明顯提高，疫苗幾已用罄的屏東縣昨天獲配4000劑，今天為第一線醫護人員施打，合計接種1126劑，但到下周三就打完，醫療人員大嘆不敷所需；縣長潘孟安說，指揮中心最了解全國疫情及醫療量能分佈狀況，縣府尊重中央的調度，在屏東現階段分配到的疫苗不足支應縣內需求，將繼續向中央爭取，以維護第一線防疫人員健康，守住疫情防線。

縣衛生局表示，4000劑疫苗依14家責任醫院提報需求撥配3200劑，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院及南門醫院等。其餘800劑則由屏東33鄉鎮衛生所提供轄區第一線醫事人員700劑，及支援社區篩檢站人員近100劑接種服務，以每天千餘人施打量估算，下周三前就會打完。

潘孟安表示，疫情延燒，站在第一線篩檢、診療的醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，現以醫護人員為優先施打對象；同時，縣府也完成調查第二類防疫人員：消防、海巡、警察等施打意願，待中央再撥配疫苗，將儘速於33鄉鎮衛生所接種。

屏東縣衛生局統計，最早打日11日僅187人接種，12日達418人，13日657人，14日871人，之後都破千人，自費停打後，公費預約人數不斷上升，今天單日1126劑，創單日新高，累計至今天全縣共接種8819劑，其中公費8624劑、自費195劑。

之前同時提供公費和自費疫苗施工的屏東基督教醫院表示，疫情升溫自費暫停後，疫苗諮詢電話就響不停，很多民眾關心自費何時復打，他們也只能委婉答覆「要看政府！」；隨著本土疫情升溫，醫護人員也不像以往會含蓄說：「我OK，你先打！」。