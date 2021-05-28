梅雨將至 高雄區農改場籲農友久旱逢雨要防澇

高雄區農業改良場今天表示，遲來的梅雨鋒面要在這個週末報到，可望紓解南台灣旱象，但接著即進入汛期，籲請農友提早做好各項田間防澇措施。

依中央氣象局預報，29日起滯留鋒將逐漸南下，天氣趨於不穩定的狀態，周日至下周二雨勢較為明顯，出現瞬間大雨、雷擊或強降雨的機會變高；直到下周三鋒面北移後，降雨才會趨緩。接下來即將進入汛期，高雄場提醒農友應隨時注意天氣預報，適時安排農事及作物採收。

高雄區農改場表示，汛期的預防措施，有助於降低可能發生的農作物災損，目前高屏地區水稻收穫已進入尾聲，對於未收割的水稻如植株氮素過高，容易在強降雨後發生倒伏，提醒農友密切注意天氣變化，妥善安排收割適期。

農改場指出，高屏地區芒果、荔枝正值採收期，提醒農友隨時注意天氣及田間作物生長變化，適時收穫或預防病害的發生；鳳梨產期接近末期，已屆成熟的果實在高溫天氣下，如果突逢強降雨很容易發生品質劣化，建議農友適時採收。

再者，木瓜遇連續降雨，常造成果實早熟而糖度降低或幼果不正常冒乳汁等情形，農改場建議，需提前疏果減輕植株負擔；正值產季的紅龍果雨季果實易在貯後出現濕腐病，建議農友連續降雨前可噴施62.5%「賽普護汰寧」粒劑2000倍預防，花謝後應清除花瓣，以降低發病率。

另，正值產期的瓜果、豆菜類容易發生疫病（俗稱水傷）或細菌性軟腐病，農改場也建議，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的1000倍水溶液，以達預防疫病效果。

農改場表示，高雄場已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友有任何預防措施及災後復耕等相關技術問題，可直接接洽農改場。