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北市議員林亮君檢測呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

高市警巡佐確診 大林所全面清消並設機動派出所

中央社 / 高雄28日電

高市小港警分局大林派出所李姓巡佐27日採檢陽性，已收治專責醫院，派出所內含工友22人初篩為陰性並進行居家隔離，單位經全面清消，並設置機動派所，治安工作不打烊。

中央疫情指揮中心今天公布新增這例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案，高雄市政府下午召開防疫會議，說明確診者足跡及疫情動態。衛生局表示，案7324為小港分局巡佐，勤務多半在所內，為屏東確診者，因家庭群聚感染而染疫，在妻子先確診後，才在27日採檢確診。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，依班表匡列派出所含工友22人居家隔離，22人經採檢快篩及PCR皆為陰性，現正居家隔離。針對外勤勤務，由於警方落實防護裝備佩戴，外勤傳染風險低，不公告公共足跡史。

小港分局表示，接獲李員被隔離及採檢陽性後，25日起一連3天每天對派出所內民眾洽公區、辦公及公共空間、槍械室、寢室執行全面清潔消毒，今天再由衛生單位全面大清消。

小港分局長陳志榮強調，大林派出所有關例行報案、巡邏勤務已由其他派出所及保安警察大隊支援，並設置機動派出受理報案及事故處理，維護全天候勤務執行，治安工作絕不打烊。機動派出所暫時設於所外的停車棚內，有受理報案區及洽公，民眾也可到鄰近派出所洽辦。

他表示，為避免員警群聚感染風險，兼顧警察勤務，會協助同仁依衛生單位指示辦理，落實防疫；另有專人關懷確診及居家隔離同仁健康及慰問，提供需求服務並爭取添購防疫安全裝備，維護員警健康及執勤安全。

衛生局 居家隔離

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