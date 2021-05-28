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高雄新增10處社區快篩站 防疫人員染疫可獲10萬慰問金

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府針對防疫、醫護與消防局人員加碼防疫津貼。圖／高市府提供
高市府針對防疫、醫護與消防局人員加碼防疫津貼。圖／高市府提供

全台今天新增557例、19例死亡，高雄市新增1例。高市府今天下午防疫會議後指出，全市新增10處衛生所設置社區快篩站，中央發送的2.1萬件AZ疫苗今天起施打，23家專責醫院預計以3天時間打完，以醫護、防疫旅館、防疫計程車司機、消防、警察等層面，對象全是第一劑施打者。此外，高市府加碼防疫津貼，凡是防疫、醫護人員因勤務而居家隔離者可獲得3萬元補償慰問金，不幸染疫確診則有10萬慰問金。

高雄市已有23家醫院提供快篩採檢服務，市長陳其邁宣布，除原有的專責檢驗醫院外，鳳山、前鎮、左營、楠梓等地新增十家社區快篩站，凡是7天內就醫2次、 14天就醫3次者，社區診所會通報轉診採檢，可去專責醫院或新增的社區快篩站；日期回溯自5月12日，可直接撥打電話登記快篩。

第二波AZ疫苗今天起施打，衛生局長黃志中指出，施打對象涵蓋醫師、護理師、藥師、檢驗師、警消等人員，今天23家專責醫院非常忙碌，兩家醫學中心施打超過1千劑 ，除懷孕或過敏外，希望達到百分之百施打率；此次疫苗無法納入所有醫事人員，原則上以高風險且第一劑施打者為原則，希望可以達到最起碼的保護效果。

明後天是假日，陳其邁呼籲非必要不要外出，陳表示，全市醫護4萬8千人、醫事人員6萬5千多人，疫苗對所有縣市都是相對不足，為保護醫院量能，防疫人員優先施打。此外，高市府加碼防疫津貼，凡是防疫、醫護人員因勤務而居家隔離者可獲得3萬元補償慰問金、確診10萬元補償慰問金；消防局執行防疫勤務，若載送疑似個案、每人發3千元防疫津貼，轉送確診個案每人發5千元津貼及5天自主健康管理假。

高雄市新增十處社區快篩站，全社在衛生所圖／高市府提供
高雄市新增十處社區快篩站，全社在衛生所圖／高市府提供
高雄市此波2.1萬劑疫苗的施打對象。圖／高市府提供
高雄市此波2.1萬劑疫苗的施打對象。圖／高市府提供

AZ疫苗 衛生所 醫護人員

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