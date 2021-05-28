幫金門快篩站人員打氣 縣議員偕業者捐贈物資
新冠狀肺炎疫情在台灣境內大爆發，確診病例數不斷增加，金門縣政府在本月26日也在尚義機場正式啟動快篩站，連續3天，已經有超過200多人前往進行快篩，為體恤醫護團隊辛勞，金門縣議員石永城號召聖祖食品股份有限公司及寶的泉飲用水金門區代理捐助物資，以實際行動支持防疫工作，鼓舞工作人員士氣。
為了守護金門鄉親健康，守住金門這片淨土，縣府相關人員近日全面動員防疫，甚至行政人員都投入防疫工作，面對新型冠狀病毒，第一線的人員壓力增大，據工作人員透露， 連日來，天氣炎熱，工作人員待在沒冷氣的航站走廊外協助處理快篩，每個人都是滿身汗，還要承擔可能染疫的風險，身心都備受煎熬，很多人甚至要等到晚上採檢報告出爐，確定都沒事了，才敢回家。
金門縣議員石永城今天中午偕同業者聖祖食品及寶的泉飲用水金門區代理捐助物資，就是要感謝這群縣府團隊，他們也特地捐贈「寶的竹炭水」30箱、運動飲料20箱、喬安牧場牛肉乾20包、聖祖貢糖20包等等，以具體行動支持防疫工作，鼓舞工作人員士氣。
縣衛生局局長李錫鑫表示，這次疫情確實帶給縣府團隊非常大的工作壓力，但是為了鄉親健康絕對不會鬆懈，這次非常感謝議員石永城及業者的慷慨捐贈，讓所有縣府防疫工作人員在防疫期間投入工作辛勞之同時，感受到溫暖。
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