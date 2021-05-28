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高雄大林派出所巡佐染疫 全所22人初篩陰性

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市警小港分局大林派出所巡佐染疫，警方調其他單位員警，在大林所前設機動派出所，維持派出所運作。林保光／翻攝
高雄市警小港分局大林派出所巡佐染疫，警方調其他單位員警，在大林所前設機動派出所，維持派出所運作。林保光／翻攝

高雄市警小港分局大林派出所1名巡佐，因妻子染新冠肺炎確診，接受PCR檢測結果為陽性反應，警方今天在公布後，表示大林所全所人員含員警及工友共22人，經高雄市衛生局安排赴醫院篩檢，初篩結果是陰性，正全部居家隔離當中。

高雄市警小港分局表示，這名巡佐5月25日接獲屏東縣衛生局通知，因妻子確診，他需進行居家隔離，當日晚間9點多，他到醫院接受PCR檢測，昨天下午5點屏東衛生局通知他檢測結果陽性，1小時後，他便被收治到專責醫院，屏東縣政府今天已公布他確診。

警方了解，這名巡佐染疫後，疫調單位查出他5月21日至25日上班，匡列接觸者，包括大林所另21員警及1名工友，全由衞生局安排前往指定醫院篩檢，初篩結果雖22人全為陰性，但全部仍須居家隔離。

小港警分局長陳志榮表示，5月25日起針對派出所民眾洽公區、辦公區等公共空間及槍械室、寢室等處全面清潔消毒，今天衛生局及環保局再次全面大清消，大林派出所例行報案、巡邏勤務，由其他派出所及保安警察大隊支援，並設置機動派出受理報案及處理事故，維護全天候的勤務、業務，強調「治安工作絕不打烊」。

據屏東縣政府今天公布，屏東縣自5月21日起，累計有27確診案例，都是親友群聚染疫，其中「案6361」案例正是大林所這名巡佐的妻子，巡佐在確診後列為「案7324」，經調查他5月12日到26日的足跡，除了在大林所等工作場所，另還包括屏東新園日亨洗車店、潮州永坤動物醫院、5月19日曾探視同染疫的岳母「案5465」。

高雄市警小港分局大林派出所巡佐染疫，警方調其他單位員警，在大林所前設機動派出所，維持派出所運作。林保光／翻攝
高雄市警小港分局大林派出所巡佐染疫，警方調其他單位員警，在大林所前設機動派出所，維持派出所運作。林保光／翻攝

屏東縣政府 衛生局

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