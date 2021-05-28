籲休假宅在家 陳其邁宣布高市再增10快篩站

高雄市今天新增1本土病例，市長陳其邁在防疫會議呼籲民眾於休假日宅在家，勿呼朋引伴找牌友也強調會執法不手軟；同時宣布高雄市除目前23處快篩採檢站將再增10處。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，防疫要更謹慎，高雄市昨天公告禁止非同住者室內非必要社交聚會，包括打麻將、打撲克牌等，但仍有民眾不甩禁令，繼續找牌友在家打牌，陳其邁於防疫會議上宣示並籲民眾不要心僥倖，市府有執法決心，籲勿找人（議員或民代）來講。

陳其邁指出，以目前雙北疫情病例數為例，其它城市也會受到影響，他呼籲「正向防疫宅在家」，盼民眾於休假日在家休閒看電視或做園藝等，唯有大家避免外出集聚，才能避免疫情再擴大並進入第四階段的「封城」警戒。

他說，高雄市要再增加市10區衛生所社區快篩站，包括鳳山、鳳二、三民、三民二、前鎮、小港、大寮、鼓山、左營及楠梓等，併同原來的23處，全市會有33處快篩站。

他並強調醫療分艙分流、診所通報轉診及快篩的因應措施；也說明高雄防疫能量整備再增加。

包括快篩劑從原來的10萬劑增加為12萬劑，防疫旅館目前4203間，月底前達到4530間，集檢所從655間，至月底前可達到1224間；專責病房數2541床，至5月22日含四大醫學中心及市立醫院已清空1191床，如果疫情升溫，隨時可以清空2541床。

陳其邁也宣布防疫津貼再加碼，包括防疫及醫護人員執行防疫任務時，居家隔離者發給新台幣3萬元補償慰問金、確診者發給10萬元補償慰問金。消防局執行防疫勤務，載送疑似個案每人發給3000元防疫津貼，載送到確診個案給每人發給5000元防疫津貼及5日健康管理假。