佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護

疫情嚴峻，高雄旗山曾出現一例確診，佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體，今天至旗山警分局捐贈500個N95防護口罩、100件防護衣及60支護目鏡，為第一線員警提供更充足的防護裝備。

宗教團體表示，旗山分局員警除維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，包含疫調、旗山醫院快篩站周邊交通秩序維持、巡邏及處理突發案件，為讓員警工作時無後顧之憂，今天特別捐贈物資，望員警在與看不見的敵人「病毒」作戰時，能得到更佳的防護，安心執行各項防疫工作。