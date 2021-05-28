佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護
疫情嚴峻，高雄旗山曾出現一例確診，佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體，今天至旗山警分局捐贈500個N95防護口罩、100件防護衣及60支護目鏡，為第一線員警提供更充足的防護裝備。
宗教團體表示，旗山分局員警除維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，包含疫調、旗山醫院快篩站周邊交通秩序維持、巡邏及處理突發案件，為讓員警工作時無後顧之憂，今天特別捐贈物資，望員警在與看不見的敵人「病毒」作戰時，能得到更佳的防護，安心執行各項防疫工作。
旗山分局長游永中表示，感謝佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體對警察的支持和關心，警察負有一份社會責任，平時負責治安、交通與服務工作，面對疫情時更責無旁貸，畢竟民眾及周遭親朋好友安全，警察也就安全，會儘速將物資送達基層員警手上，讓每位同仁有足夠防護措施，平安順利完成工作。
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