防疫再升級！橋頭地院調整庭期採遠距視訊開庭

國內疫情升溫，全台防疫進入三級警戒，因應防疫，橋頭地方法院日前暫緩開庭，除具時效性、緊急性、必要性的案件外；有鑑於疫情持續升溫，橋頭地院為能讓重大案件能順利開庭，便引進視訊設備，於今天上午於民事大法庭進行遠距視訊開庭審理，藉此提升便利，也減少直接接觸風險。

橋頭地院17日暫緩，至5月28日期間內的已訂庭期，有鑑於疫情持續升溫，一般庭期順延至6月14日；為了處理具有時效性、緊急性及重大案件審理，地院於今天引進視訊設備，於民事大法庭進行首次遠距視訊開庭審理。

本次遠距視訊開庭由法官在民事大法庭上，透過遠距設備，可切換螢幕同時觀看雙方律師、當事人；而各自律師則自行在處所，分別使用電腦或手機共同開庭，也順利審理終結；地院將持續觀察疫情變化，以及使用情況，並評估後續添購視訊設備的需求。