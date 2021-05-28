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慰勉金門快篩站辛勞 縣議員號召業者捐贈物資

中央社 / 金門縣28日電

體恤金門醫護團隊辛勞，金門縣議員石永城號召業者捐贈物資給金門航空站快篩站人員。衛生局長李錫鑫表示，為了民眾健康，團隊絕不會鬆懈，感謝各界捐贈，工作人員倍感溫暖。

近期新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情在台灣境內大爆發，確診病例數不斷增加，金門縣政府為了確保金門地區安全，26日在尚義機場正式啟動快篩站，縣府團隊全面動員防疫，連行政人員都投入防疫工作。

為感謝醫護團隊的辛勞，金門縣議員石永城號召地區業者聖祖食品公司及寶的泉飲用水金門區代理商，今天到尚義機場捐助物資，由衛生局長李錫鑫代表接受。

捐贈的物資有竹炭水30箱、運動飲料20箱、牛肉乾20包、貢糖20包等。石永城表示，面對疫情持續延燒，為了守護金門民眾健康，守住金門這片淨土，感謝醫護人員的付出，他特別聯合業者以具體行動支持防疫工作，鼓舞工作人員士氣。

李錫鑫表示，這次疫情確實帶給縣府團隊非常大的工作壓力，但是為了民眾健康，團隊絕對不會鬆懈；他感謝石永城及業者的慷慨捐贈，讓所有縣府防疫工作人員在防疫期間投入工作辛勞的同時，都感受到溫暖。

金門 衛生局

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