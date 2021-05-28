準封島保軍民健康 東引鄉即日減船班

針對馬祖南竿已3例確診，僅有海上交通對外的東引鄉，也爭取縮減對台交通船每週為2班、島際航班1航班，並實施載貨不載客，人員只出不進，採取「準封島」措施。

東引鄉今召開防疫會議，即日起至6月14日止，臺馬之星航班每週一、週五基隆開航，行經東引、南竿再返基隆，航班實施載貨不載客；島際航線臺馬輪每週四開航，航線為南竿至東引，再返南竿。

東引鄉長林德建表示，考慮東引醫療能量更為不足，希望比照北竿「準封島」措施，台灣與馬祖間航班減為每週2班，且以運輸物資、車輛為主，人員只出不進，特殊搭乘需求，須向連江縣疫情指揮中心提出申請。

鄉長林德建表示，考量東引鄉島嶼交通不便，軍民生活圈地理位置較他島集中，而地區醫療能量不足，無法承擔任軍民染疫風險，須做好入境篩檢管制，希望疫情指揮中心配合入境船班，設置東引鄉自願性快篩站。

連江縣疫情中心已通過東引建議，縣長指示即日開始實施船班縮減措施。