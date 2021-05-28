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影／夜市攤商無法營業食材丟棄 盼政府重視生計

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄夜市攤商因為無法營業只能把食材丟棄，盼政府重視生計。圖／民眾提供
高雄夜市攤商因為無法營業只能把食材丟棄，盼政府重視生計。圖／民眾提供

新冠本土疫情嚴峻，導致全國不少基層勞工、攤商與農漁民的生計受到衝擊，全國各夜市攤販集中場配合政府政策，避免人潮群聚、減少及降低人與人之接觸，各夜市停止營業，許多攤商生活、經濟上已產生困境，高雄凱旋觀光夜市主委劉坤松聯合全國36家夜市向政府陳情，希望能顧及攤商生計，行政院日前也提出「紓困4.0」的補助包括小攤商，將發放每月1萬元的現金補助，為期3個月共3萬元，希望幫助攤商度過難關。

高雄市攤販協進會理事長蘇致榮跟高雄凱旋觀光夜市主委劉坤松表示，防疫為先、疫情為重我們可以體諒也認真的配合，但是政府有想到這麼龐大的夜市菜市場攤商族群，沒有經濟來源，家裡面的人怎麼辦，面臨車貸、房租、牌照稅及生活上等相關固定開銷，政府有幫我們攤販想到嗎？尤其是有些食材、材料貨叫來了是沒有辦法退回的，這中間產生的損耗、食材品質、新鮮、與磨損，攤商自行吸收，這些都是成本，都是攤商辛辛苦苦所賺來的辛苦錢，希望政府能有更多的重視。

夜市 疫情

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