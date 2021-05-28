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影／高雄下雨了小朋友開心不已 明起雨勢更明顯

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨。記者劉學聖／攝影

高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨，高雄市水利局根據氣象局預測，研判是熱對流帶來雨勢，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。

根據氣象局資料今天雨勢較大的地區為北高雄彌陀永安一帶，大約有18厘米，左營區也有4.5厘米，對於旱象不無小補，許多民眾看著老天爺終於下雨開心不已，直呼「終於下雨了」！

中央氣象局表示定量降雨預報資料，預計明天起一連四天受到鋒面南移影響，高雄持續為多雨的天氣，梅雨滯留峰面報到，將帶來更大雨勢，期盼能改善南部水情。

高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，不過雨勢不大很快就出大太陽。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，不過雨勢不大很快就出大太陽。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影
高雄地區下午兩點左右下雨了，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。記者劉學聖／攝影

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