影／高雄下雨了小朋友開心不已 明起雨勢更明顯

高雄地區下午兩點左右下雨了，民眾開心不已，還有小朋友拿著雨傘到外頭開心淋雨，高雄市水利局根據氣象局預測，研判是熱對流帶來雨勢，明天起會有梅雨滯留鋒面，將可帶來較大雨勢。

根據氣象局資料今天雨勢較大的地區為北高雄彌陀永安一帶，大約有18厘米，左營區也有4.5厘米，對於旱象不無小補，許多民眾看著老天爺終於下雨開心不已，直呼「終於下雨了」！