快訊

空窗期歡迎外國提供我疫苗 陳時中：之後我們也不要了

Nike解約巴西足球王牌內馬爾「因涉嫌侵犯員工」

不甩禁令仍打麻將 高市4人遭舉發

中央社 / 高雄28日電

新冠肺炎疫情升溫，高市府昨天公告非同住者的室內非必要社交聚會，包括打麻將等，但仍有民眾不甩禁令，苓雅分局員警27日晚上查獲民眾違反規定，依法舉發4人。

高市27日新增14例本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，其中10名感染源頭與室內群聚打麻將相關，所以市府禁止非同住者的室內非必要社交聚會，包括打麻將、撲克牌、桌遊等。

苓雅分局民權路派出所27日晚上11時許接獲檢舉民眾於屋內群聚打麻將妨害安寧，派員了解並於屋外就有聽到麻將聲，簡姓屋主同意員警入內。

警方指出，屋內確有一張麻將桌，詢問在場4名民眾，包括簡姓屋主（56歲、住苓雅區）、陳姓（住苓雅區）、吳姓（住鼓山區）及詹姓（住鳳山區）等人都坦承聚集打麻將。警方告誡勸導已公告禁止非同住者的室內非必要社交聚會等防疫規定，不過屋主嗆「平常沒有在看電視，不知道這個規定！你們再這樣就要找議員！」

警方表示，全程蒐證並依違反傳染病防治法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，移請主管機關裁罰，即會針對群聚者分別舉發。

苓雅分局長指出，近日高雄市發生室內群聚打麻將造成防疫破口，已公告請民眾避免非同住者的室內非必要聚會，民眾務必遵守防疫規定，警方會持續勤務查緝，杜絕防疫破口。

麻將 新冠肺炎

延伸閱讀

偕餐飲業與運將做外送 高市紓困靠防疫互助

男子戴口罩跑步昏倒 高市警即刻救援助送醫脫險

影／牌友聚集打家庭麻將 違反高雄防疫開罰稱「要找議員」

關心清消人員安全 高市新商業會捐贈2千個防護面罩

相關新聞

三級警戒還營業 高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

新冠肺延三級警戒延長至6月14日，高雄市政府明令八大行業暫停營業，仍有業者違規，工務局今早前往新興區民生一路一家酒吧強制...

德安航空停飛澎湖七美、望安 避防疫出破口

澎湖縣政府防堵疫情擴散至離島，協調民航局與德安航空，今天起到6月14日，暫停高雄至七美、望安航線，一律改由澎湖機場入境，...

高雄大林派出所巡佐染疫 全所22人初篩陰性

高雄市警小港分局大林派出所1名巡佐，因妻子染新冠肺炎確診，接受PCR檢測結果為陽性反應，警方今天在公布後，表示大林所全所...

佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護

疫情嚴峻，高雄旗山曾出現一例確診，佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體，今天至旗山警分局捐贈500個N95防護口罩、10...

防疫再升級！橋頭地院調整庭期採遠距視訊開庭

國內疫情升溫，全台防疫進入三級警戒，因應防疫，橋頭地方法院日前暫緩開庭，除具時效性、緊急性、必要性的案件外；有鑑於疫情持...

各縣都在搶疫苗 楊鎮浯：有跟歐美與對岸多管道在談

新冠肺炎疫情持續升溫，打疫苗似乎成為最佳的解決方法，金門縣長楊鎮浯今天表示，已跟包含歐美與對岸很多的管道都在談，最少有十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。