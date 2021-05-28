不甩禁令仍打麻將 高市4人遭舉發
新冠肺炎疫情升溫，高市府昨天公告非同住者的室內非必要社交聚會，包括打麻將等，但仍有民眾不甩禁令，苓雅分局員警27日晚上查獲民眾違反規定，依法舉發4人。
高市27日新增14例本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，其中10名感染源頭與室內群聚打麻將相關，所以市府禁止非同住者的室內非必要社交聚會，包括打麻將、撲克牌、桌遊等。
苓雅分局民權路派出所27日晚上11時許接獲檢舉民眾於屋內群聚打麻將妨害安寧，派員了解並於屋外就有聽到麻將聲，簡姓屋主同意員警入內。
警方指出，屋內確有一張麻將桌，詢問在場4名民眾，包括簡姓屋主（56歲、住苓雅區）、陳姓（住苓雅區）、吳姓（住鼓山區）及詹姓（住鳳山區）等人都坦承聚集打麻將。警方告誡勸導已公告禁止非同住者的室內非必要社交聚會等防疫規定，不過屋主嗆「平常沒有在看電視，不知道這個規定！你們再這樣就要找議員！」
警方表示，全程蒐證並依違反傳染病防治法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，移請主管機關裁罰，即會針對群聚者分別舉發。
苓雅分局長指出，近日高雄市發生室內群聚打麻將造成防疫破口，已公告請民眾避免非同住者的室內非必要聚會，民眾務必遵守防疫規定，警方會持續勤務查緝，杜絕防疫破口。
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