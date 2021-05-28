身障者宅在家也能遠距教學 跟著電腦一起唱跳

高雄市67處身心障礙日間照顧機構從5月21日起暫停對外開放，但可申請居家服務、臨短托或送餐服務。為讓機構學員在家維持與外界互動，不少教保員費盡心思，比照各級學校老師推出體適能、手工藝與衛教課程的遠距教學，每天宅在家的身障人士可以上線上課程，不怕身材走樣。

因擔憂群聚傳染風險，各地大小身障日照機構或據點全部暫停服務，1千4百多位身心障礙人士改由家人照顧，暫時不能到據點活動。倘若家人真的無法照顧，可向社會局提請據點臨托，有專人在空間分區分流分組下提供照顧。

身心障礙福利科指出，各機構雖然暫停服務，社工與教保員都有上班，教保員早晚使用視訊或電話關懷，另各自針對學員線上開課，提供繪畫才藝、衛教課程與體適能等課程，身障者在家中也可以跟著學習，同學間也可以線上對話互動，好比在機構或據點一樣，但先決條件是家中須具備相關設備。

身障者小益每天上午9點準時坐在電腦前，跟著銀幕上的老師一起畫圖或唱歌。小益媽媽說，教保員許老師在電腦裡幫大家上課，真是很方便。

社會局長謝琍琍說，因應疫情暫停身障者日間照顧服務，社會局目前銜接照顧45位身障人士，如有特殊狀況可通報1922專線及社會局。