快訊

空窗期歡迎外國提供我疫苗 陳時中：之後我們也不要了

Nike解約巴西足球王牌內馬爾「因涉嫌侵犯員工」

身障者宅在家也能遠距教學 跟著電腦一起唱跳

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
身心障礙日間照顧機構的教保員對著電腦另端的學員上課。圖／社會局提供
身心障礙日間照顧機構的教保員對著電腦另端的學員上課。圖／社會局提供

高雄市67處身心障礙日間照顧機構從5月21日起暫停對外開放，但可申請居家服務、臨短托或送餐服務。為讓機構學員在家維持與外界互動，不少教保員費盡心思，比照各級學校老師推出體適能、手工藝與衛教課程的遠距教學，每天宅在家的身障人士可以上線上課程，不怕身材走樣。

因擔憂群聚傳染風險，各地大小身障日照機構或據點全部暫停服務，1千4百多位身心障礙人士改由家人照顧，暫時不能到據點活動。倘若家人真的無法照顧，可向社會局提請據點臨托，有專人在空間分區分流分組下提供照顧。

身心障礙福利科指出，各機構雖然暫停服務，社工與教保員都有上班，教保員早晚使用視訊或電話關懷，另各自針對學員線上開課，提供繪畫才藝、衛教課程與體適能等課程，身障者在家中也可以跟著學習，同學間也可以線上對話互動，好比在機構或據點一樣，但先決條件是家中須具備相關設備。

身障者小益每天上午9點準時坐在電腦前，跟著銀幕上的老師一起畫圖或唱歌。小益媽媽說，教保員許老師在電腦裡幫大家上課，真是很方便。

社會局長謝琍琍說，因應疫情暫停身障者日間照顧服務，社會局目前銜接照顧45位身障人士，如有特殊狀況可通報1922專線及社會局。

身障者 疫情

延伸閱讀

六成美國老師使用的視訊上課系統 現提供免費試用

圓展推充電車解決方案 6月望開始挹注業績

超商、加油站廁所紛紛關閉 身障者外出自備尿袋

中市社會局：11月前身障證明效期到期 自動延至年底

相關新聞

三級警戒還營業 高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

新冠肺延三級警戒延長至6月14日，高雄市政府明令八大行業暫停營業，仍有業者違規，工務局今早前往新興區民生一路一家酒吧強制...

德安航空停飛澎湖七美、望安 避防疫出破口

澎湖縣政府防堵疫情擴散至離島，協調民航局與德安航空，今天起到6月14日，暫停高雄至七美、望安航線，一律改由澎湖機場入境，...

高雄大林派出所巡佐染疫 全所22人初篩陰性

高雄市警小港分局大林派出所1名巡佐，因妻子染新冠肺炎確診，接受PCR檢測結果為陽性反應，警方今天在公布後，表示大林所全所...

佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護

疫情嚴峻，高雄旗山曾出現一例確診，佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體，今天至旗山警分局捐贈500個N95防護口罩、10...

防疫再升級！橋頭地院調整庭期採遠距視訊開庭

國內疫情升溫，全台防疫進入三級警戒，因應防疫，橋頭地方法院日前暫緩開庭，除具時效性、緊急性、必要性的案件外；有鑑於疫情持...

各縣都在搶疫苗 楊鎮浯：有跟歐美與對岸多管道在談

新冠肺炎疫情持續升溫，打疫苗似乎成為最佳的解決方法，金門縣長楊鎮浯今天表示，已跟包含歐美與對岸很多的管道都在談，最少有十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。