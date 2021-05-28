防堵疫情 德安航空停飛澎湖七美、望安

國內新冠肺炎疫情嚴峻，防堵疫情破口，原本飛航澎湖七美與望安2離島的德安航空，即起至6月14日也暫停，航班一律改澎湖機場入境，完成入境篩檢後，再搭車船處交通船往返。

澎湖機場首度使用的入境快篩站，今天入境的3個航班122名旅客中，僅有37人自願快篩，且都是陰性，比例只有3成，縣長賴峰偉指示副縣長洪慶鷲在全國防疫會議中向中央爭取未來能做到強制每名旅客快篩，才能有效防堵疫情趁虛而入。

縣政府與民航局、德安航空與七美和望安2離島公所今天達成共識，在防堵疫情下，德安航空飛行高雄至七美、望安等航線，即起暫停至6月14日，航班改由澎湖機場起降，旅客在下機後完成自篩陰性後，再搭乘離島交通船南海之星往返七美和望安，以確保澎湖和離島零確診。

澎湖縣政府表示，七美與望安2離島，空運由德安航空飛行，海運則有澎湖車船處的南海之星等交通船航行，從5月至昨天止，入境有695人。