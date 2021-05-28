快訊

空窗期歡迎外國提供我疫苗 陳時中：之後我們也不要了

Nike解約巴西足球王牌內馬爾「因涉嫌侵犯員工」

防堵疫情 德安航空停飛澎湖七美、望安

中央社 / 澎湖縣28日電

國內新冠肺炎疫情嚴峻，防堵疫情破口，原本飛航澎湖七美與望安2離島的德安航空，即起至6月14日也暫停，航班一律改澎湖機場入境，完成入境篩檢後，再搭車船處交通船往返。

澎湖機場首度使用的入境快篩站，今天入境的3個航班122名旅客中，僅有37人自願快篩，且都是陰性，比例只有3成，縣長賴峰偉指示副縣長洪慶鷲在全國防疫會議中向中央爭取未來能做到強制每名旅客快篩，才能有效防堵疫情趁虛而入。

縣政府與民航局、德安航空與七美和望安2離島公所今天達成共識，在防堵疫情下，德安航空飛行高雄至七美、望安等航線，即起暫停至6月14日，航班改由澎湖機場起降，旅客在下機後完成自篩陰性後，再搭乘離島交通船南海之星往返七美和望安，以確保澎湖和離島零確診。

澎湖縣政府表示，七美與望安2離島，空運由德安航空飛行，海運則有澎湖車船處的南海之星等交通船航行，從5月至昨天止，入境有695人。

澎湖 疫情 德安航空

延伸閱讀

協助離島阻絕疫情 陳時中：松山機場可設快篩站

公路總局也淪陷！ 公訓所2外包保全中鏢 1確診1快篩陽

何志偉前助理染疫猝逝 專家：熱區快篩增偽陰機率

指揮中心原則同意企業快篩 須與醫療院所合作

相關新聞

三級警戒還營業 高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

新冠肺延三級警戒延長至6月14日，高雄市政府明令八大行業暫停營業，仍有業者違規，工務局今早前往新興區民生一路一家酒吧強制...

德安航空停飛澎湖七美、望安 避防疫出破口

澎湖縣政府防堵疫情擴散至離島，協調民航局與德安航空，今天起到6月14日，暫停高雄至七美、望安航線，一律改由澎湖機場入境，...

高雄大林派出所巡佐染疫 全所22人初篩陰性

高雄市警小港分局大林派出所1名巡佐，因妻子染新冠肺炎確診，接受PCR檢測結果為陽性反應，警方今天在公布後，表示大林所全所...

佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護

疫情嚴峻，高雄旗山曾出現一例確診，佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體，今天至旗山警分局捐贈500個N95防護口罩、10...

防疫再升級！橋頭地院調整庭期採遠距視訊開庭

國內疫情升溫，全台防疫進入三級警戒，因應防疫，橋頭地方法院日前暫緩開庭，除具時效性、緊急性、必要性的案件外；有鑑於疫情持...

各縣都在搶疫苗 楊鎮浯：有跟歐美與對岸多管道在談

新冠肺炎疫情持續升溫，打疫苗似乎成為最佳的解決方法，金門縣長楊鎮浯今天表示，已跟包含歐美與對岸很多的管道都在談，最少有十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。