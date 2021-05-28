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金門暫不考慮封島 擬再推振興券刺激經濟

中央社 / 金門縣28日電

新冠肺炎疫情持續升溫，金門縣長楊鎮浯今天表示，金門與台灣本島飛機航班已減到每天3到4班，考慮民眾就醫與往返需求，暫不考慮「封島」。此外，縣府擬再推振興券刺激經濟。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土疫情嚴峻，台灣本島各縣市確診病例頻傳，連江縣（馬祖）也在26日出現確診案例，讓同為離島的金門民眾緊張不已；有人建議「封島」，以免「零確診」破功。

楊鎮浯今天受訪表示，每個離島狀況也不一樣，馬祖有兩個機場，目前北竿機場暫時關閉進行清消整理，但南竿機場還是在營運；他說，台金航線班機現已降到每天3到4班，也就是北中南部飛金門加起來只有3到4班；以昨天而言，入境旅客只有156人，其中有96人自願接受快篩，比率超過6成，在入境旅客安全部分已經強化。

楊鎮浯表示，金門民眾就醫或台金往返，有一定需求，因此現階段並不採取封島措施。

有關疫苗部分，楊鎮浯表示，向金門表達願協助提供疫苗協助者不下十多人，其中包括歐美和對岸；但他表示，總統蔡英文已指示由中央統籌處理疫苗事宜，他感謝各界的善意，並堅持一定依照程序，委託有資格的藥商向中央提出申請。

此外，因應疫情對各界造成的衝擊，金門縣政府今天推出第一波紓困方案，楊鎮浯指出，首先核發中低收入戶每人新台幣6000元，並同步向勞動部爭取安心即時上工方案，獲得支持並增撥100個名額，將提供給失業民眾短期紓困就業。

楊鎮浯表示，再次發放振興券是最有可能的選項，如果疫情持續蔓延，不管是振興券，或者是其他刺激經濟方案，都是縣府整體振興措施選項。

此外，縣府紓困方案內容還包括，地方稅（娛樂稅、房屋稅）、縣有不動產租金、委託經營權利金及規費4項稅捐費用減免並延繳；並將補助產業專案行銷及強化電商銷售、建照及雜照工期自動展延1年，以及補助商圈業者購置餐具清洗殺菌乾燥設備等。

縣府還將串接中央紓困貸款加碼利息補貼、推動線上職訓津貼等，協助民眾度過難關。

金門 楊鎮浯 疫情

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