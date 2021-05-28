偕餐飲業與運將做外送 高市紓困靠防疫互助

高雄市政府今天推出防疫互助經濟紓困方案，將與高雄餐飲業、14家計程車隊及一卡通合作，整合餐飲業、點餐平台，由計程車隊外送；點餐滿499元，還補貼85元基本車資。

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，高雄市22日宣布餐廳全面禁內用後，餐飲店家業績平均下滑近5成、計程車業績更下滑近8成。市長陳其邁上午召開記者會，推出「高雄好家載—防疫互助經濟」，盼透過一卡通、點餐平台與業者異業整合，創造全新互助模式，提振商機。

陳其邁表示，高雄市餐飲業約1萬9600家，就業人口約10萬人，銷售額月均55億元。疫情升溫後，餐飲業營業額下降5成；而在高雄市9269輛計程車方面，日均營業額跟4月相比只剩下2成，衝擊相當大。

陳其邁強調，為紓困兩大產業，推出「高雄好家載-防疫互助經濟」紓困方案，預計投入新台幣1億元，期待創造超過8億產值，同時幫助兩大業者紓困。透過數位工具，結合餐飲業者與計程車業者打造防疫互助經濟。

高雄市經濟發展局指出，目前已有千葉火鍋、石二鍋、伊府將鍋燒等超過1000家餐飲業者加入，更有超過5000名計程車司機投入，歡迎有興趣加入的餐飲業者洽詢一卡通公司申請。而用餐民眾只要線上點餐滿499元，市府將補助85元車資，讓運將把名店美食送到家。

交通局長張淑娟指出，交通局會要求計程車業者，督導所屬運將落實防疫規範，包括接觸食品前手部應完成清消、自備外送保溫箱，以及送餐結束後立即進行箱體內清潔，運送途中也須避免打開外部包裝，讓民眾安心防疫、享用美食。